Nach dem Erdbeben

In der Türkei sinken die Chancen auf Überlebende – und die Wut wächst

Tage nach dem Erdbeben versucht man in der Türkei und in Syrien, Überlebende zu retten, die Opferzahl steig auf mehr als 20.000. Viele fragen sich, wie so viele auch neue Gebäude einstürzen konnten