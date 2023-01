Der Schöpfer von Klassikern wie "War", "I Heard It through the Grapevine" oder "Papa Was a Rolling Stone" ist im Alter von 81 Jahren gestorben

Barrett Strong 2004 im Rahmen seiner Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame. Foto: AP

Im Team mit seinem oftmaligen Songwriting-Partner Norman Whitfield schrieb Barrett Strong unsterbliche Klassiker der Soulgeschichte. Er spülte dem Detroiter Label Motown Millionen Dollar in die Kasse. Erwähnt seien etwa das wütende Antikriegslied War für Edwin Starr, I Heard It through the Grapevine für Gladys Knight & the Pips und später 1968 für Marvin Gaye – oder die psychedelischen Hits Papa Was a Rolling Stone, Cloud Nine, Ball of Confusion oder Psychedelic Shack für The Temptations sowie Smiling Faces Sometimes für The Undisputed Truth.

Gerade auch der Protestsong War von Edwin Starr zeigte Ende der 1960er-Jahre, dass der Soul in Zeiten der Bürgerrechtsbewegung und Proteste gegen den Vietnamkrieg gesellschaftspolitisch relevant geworden war: "War! What is it good for?! Absolutely nothing! Say it again!"

Auch später gern von Künstlern wie den Rolling Stones (Just My Imagination) oder Paul Young (Wherever I Lay My Hat) und unzähligen anderen Künstlern und Künstlerinnen interpretierte Lieder entstanden unter Barretts Mitwirkung.

1960 wurde die von Barrett selbst gesungene Version seines Songs Money (That's What I Want) zum ersten Hit des damals jungen afroamerikanischen Motown-Labels. Zumindest solo konnte er an den Erfolg des in Folge auch von den Beatles gecoverten Liedes bis in die Nullerjahre zu seinem Soloalbum Stronghold II nicht mehr anschließen.

"Barrett war nicht bloß ein großartiger Sänger und Pianist, er hat auch zusammen mit seinem Partner Norman Whitfield ein unglaubliches Werk hinterlassen", so Motown-Gründer Berry Gordy in einem offiziellen Statement zum Tod Strongs. Strongs frühzeitiger Abgang von Motown 1971 und ein jahrelanger (und schließlich beigelegter) Rechtstreit bezüglich der Song- und Verlagsrechte wurde von Gordy tunlichst nicht erwähnt.

Der 1941 in West Point, Mississippi, geborene Barrett Strong war früh mit seinen Eltern nach Detroit gezogen. Dort starb er jetzt auch im Alter von 81 Jahren. Seine Lieder werden nicht vergessen werden. (schach, 30.1.2023)