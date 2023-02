Kinder kriegen, Haus bauen und Baum pflanzen – das war lange das traditionelle Konzept zum Erwachsenwerden. Aber was ist überhaupt dran an dem Glaubenssatz "Immobilien kaufen ist immer besser als mieten"? Das besprechen wir in der neuen Folge von "Lohnt sich das?" mit der Finanzberaterin Vera Haberfellner, tätig bei Finum Private Finance in Graz. Wir sehen uns unter anderem an, welche Faktoren man beim Immobilienkauf beachten muss und welche Vor- und Nachteile das Eigenheim hat. Und wir sprechen darüber, ob und wann es sich lohnt, in Immobilien zu investieren. (red, 1.2.2023)

