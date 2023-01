Auch Google ist von den Massenkündigungen betroffen. Foto: APA/AFP/ROBYN BECK

Meta, Microsoft, Alphabet und Twitter: Die größten Tech-Konzerne haben sich in den letzten Monaten von zigtausenden Mitarbeitenden getrennt. Meist von einem auf den anderen Tag wurden dabei attraktive und oft gut bezahlte Stellen schlicht gestrichen. Ein Vorgehen, das mit Sparmaßnahmen begründet wurde. Selbst Angestellte, die seit 20 Jahren im Unternehmen waren, berichten davon, ohne Vorwarnung vor die Türe gesetzt worden zu sein.

Die Massenkündigungen haben das eigentlich positive Bild der Tech-Konzerne als Arbeitgeber ins Wackeln gebracht. Zuvor hatte sich laut NBC News auf Social Media noch ein regelrechter Trend entwickelt, indem zum Beispiel Google-Mitarbeitende die unzähligen Vorteile und Goodies präsentiert haben, die eine Anstellung bei großen Tech-Konzernen so mit sich bringen.

Schöne Welt

Die Videos, meistens gepostet auf Plattformen wie Tiktok und Instagram, haben teils mehrere Millionen Klicks und hunderttausende "Gefällt mir"-Angaben. Statt ihrer Arbeit zeigen die Posterinnen und Poster zum Beispiel, dass es in Google-Büros eine riesige Rutsche, ein DJ-Pult, eine Bar, Schlafräume und sogar handgerolltes Sushi zum Mittagessen gibt. Dabei dürfte den Zuschauenden durchaus klar sein, dass der Arbeitstag nicht nur aus spaßigen Aktivitäten besteht.

Besonders viel Aufmerksamkeit erlangten die Videos einer Tiktok-Nutzerin mit dem Namen "nicolesdailyvlog" – und zwar deshalb, weil sie Teil der 12.000 gekündigten Alphabet-Mitarbeitenden war. Nach einer Reihe von "day in the life"-Videos, in denen sie ihren Arbeitsalltag präsentierte, veröffentlichte sie am 21. Jänner einen weiteren Beitrag in der Serie. Mit dem Unterschied, dass der Titel des Videos lautete: "ein Tag in meinem Leben, an dem ich gekündigt wurde".

Gleiches Muster, anderer Inhalt

Im Video erzählt sie in monotoner Stimme davon, wie sie von ihrer Kündigung erfahren hat. Dass sie morgens zu einer Nachricht ihres Chefs aufwachte, dass sie ihn anrufen solle. Dass sie dann aus den Nachrichten von den Massenkündigungen erfuhr – und kurz darauf bemerkte, dass ihr Zugang zu den Unternehmens-E-Mails nicht mehr funktionierte. Dabei filmt sich "nicolesdailyvlog" unter anderem beim Weinen und zeigt Screenshots von Chats und Social-Media-Postings von ebenfalls betroffenen Personen.

Ähnliche Videos kann man laut NBC News auch von ehemaligen Meta-Angestellten auf Tiktok finden, die zum Beispiel über ihre Jobsuche und Psyche sprechen – und das Muster durchwegs positiver Beiträge über die größten Tech-Konzerne durchbrechen. (red, 30.1.2023)