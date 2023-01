Nina Persson und James Yorkston mit zurückgelehnten Folksongs. Foto: Sian Adler

James Yorkston & Nina Persson

Bei James Yorkston, Nina Persson & The Second Hand Orchestra auf dem Album The Great White Sea Eagle handelt es sich um eine Kollaboration, die dadurch besticht, dass der Schotte Yorkston zwar traditionelles Songwriting betreibt – seine eingängigen Folk-Lieder werden allerdings für Modernes offengehalten. Immerhin wurden der Begleitband nur die Grundzüge der Songs bekanntgegeben, und diese improvisierte daraufhin munter drauflos. Die luftigen Stücke, allen voran Keeping Up With The Grandchildren, werden mit Duettpartnerin Nina Persson von den schwedischen Indie-Pop-Darlings The Cardigans zusätzlich veredelt.

Domino Recording Co.

Meg Baird – Furling

Meg Baird sang früher bei der US-Psychedelic-Folk-Band Espers. Diese kombinierte während des Folk-Booms der Nullerjahre alte britische Einflüsse der 1960er-Jahre, etwa von Bands wie Pentangle oder Fairport Convention, mit zeitgenössischeren freien Musikstilen. Nach acht Jahren Solopause spielt sie nun auf Furling ihre gereiften Stärken aus. Will You Follow Me Home?, der "Hit" des Albums, verschränkt schön schunkelig C,S,N&Y mit Fleetwood Mac. Der Rest ist offener gehalten und kommt dank sparsamer Instrumentierung Bairds vernebelter wie zerbrechlicher Stimme entgegen.

Drag City

Gemma Ray & The Death Bell Gang

Die völlig unüberraschend in Berlin lebende britische Musikerin hat sich auf ihrem neuen Album von Ralf Goldkind produzieren lassen. Der Mann arbeitete zwar unter anderem für Nina Hagen, Die Fantastischen Vier oder Lucilectric. Für Gemma Ray & The Death Bell Gang verschränkte das Duo allerdings dunkle Gothic-Klänge mit dem von Gemma Ray so geliebten Sixties-Sound, einer Prise PJ Harvey und Filmmusik, wie man sie auch von Ennio Morricone in seiner Westernphase kennt. Viel Hall verstärkt die Atmosphäre. Christof Hahn von den Swans ist auch mit von der Partie.

Gemma Ray

(schach,31.1.2023)