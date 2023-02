Stylishes und Must-haves für diese Woche – zusammengefasst in einer Ansichtssache

Bisous

Lippenstift in Streifendesign. Foto: Hersteller

Das französische Luxuslabel Hermès verpasst der neuen limitierten Lippenstiftedition ein schickes Streifenmuster. Erhältlich in vier Ausführungen: Corail Parasol, € 69

www.hermes.com

Absatz

Kitten-Heels für den Sommer. Foto: Hersteller

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Kitten-Heels, also schmale kurze Absätze, sind wieder da! Die Slingback-Pantoletten von & Other Stories gibt es in Rosa und Schwarz. € 119

www.stories.com

Clip

Hübsches fürs Haar. Foto: Hersteller

Ab ins Haar damit: Das dänische Label Wood Wood wartet mit einer besonderen Spange auf. Preis auf Anfrage

www.woodwood.com

(RONDO, 6.2.2023)