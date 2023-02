Mohnig

Iglo Riesen-Germknödel Foto: Lukas Friesenbichler

Der eindeutig flaumigste Knödel im Test ist auch der mit Abstand teuerste. Das kann selbst die kräftig mohnlastige Mischung zum Drüberstreuen nicht mehr wettmachen. Im Vergleich zu den anderen Probanden hat dieser Powidl am wenigsten Aroma – enttäuschend komplementär zum an sich überzeugenden Teig. Hier kommt kein "Hüttengefühl" auf, so das Urteil der Testerin.

Iglo Riesen-Germknödel, 500 g (3 Stück), u. a. bei Billa um 4,99 Euro

2 von 6 Punkten

Säurig

Bella Riesen-Germknödel Foto: Lukas Friesenbichler

Die Hofer-Germknödel stechen mit der besten Powidlfüllung im Test hervor. Eine leichte Säure, die den anderen Zwetschkenfüllungen fehlt, durchschneidet die angenehme, nicht überbordende Süße. Ein Tester schmeckte eine leichte Alkoholnote heraus. Nicht der flaumigste Teig, überzeugt er zumindest mit einem guten Biss. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.

Bella Riesen-Germknödel, 560 g (3 Stück), bei Hofer um 2,39 Euro

4 von 6 Punkten

Hüttig

Spar Feine Küche Germknödel Foto: Lukas Friesenbichler

Der auf dem Verpackungsfoto unappetitlich aussehende Knödel überrascht: Der Teig ist zwar etwas speckiger als bei den anderen, besitzt aber ein angenehmes, kräftigeres Germaroma. Man sollte halt nie vom Äußeren auf das Innere schließen. Powidl und Mohn-Zucker-Mischung fallen eher süßer aus, dafür kommt, so die Mittesterin, ein "hüttiges" Gefühl beim Essen auf.

Spar Feine Küche Germknödel, 370 g (2 Stück), bei Spar um 1,69 Euro

4 von 6 Punkten

Flaumig

Billa Riesen-Germknödel Foto: Lukas Friesenbichler

Einen feinen Germgeschmack bieten die Tiefkühlknödel der Billa-Eigenmarke. Der Teig ist angenehm flaumig, die Knödel ausgiebig mit Zwetschkenmarmelade gefüllt: nicht zu wenig und nicht zu viel. Diese fällt auch nicht durch eine unangenehme Süße auf. Die Mohn-Zucker-Mischung schmeckt aber "meh" – hier fehlt den Testern ein markiger Mohngeschmack.

Billa Riesen-Germknödel, 370 g (2 Stück), bei Billa um 1,79 Euro

4 von 6 Punkten

(RONDO, Kevin Recher mit Ina, Matthias und Michael, 7.2.2023)