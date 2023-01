Wetten, wir werden in wenigen Jahren darüber schmunzeln, dass die Pariser Eliteuniversität Sciences Po ein Verbot des Einsatzes von Chat GPT aussprach? Und das just, als das auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende System gerade so richtig Fahrt aufnahm. Die Entscheidung erinnert an zurückliegende Debatten um das Verbot von Internet, Smartphones oder Laptops an Schulen und Unis. Inzwischen ist all das selbstverständlicher Teil des Lernalltags.

Kaum eine Branche wird von den Fortschritten bei KI unberührt bleiben. Foto: Getty Images/Yuichiro Chino

Die Entscheidung erscheint als der verzweifelte Versuch, eine Entwicklung aufzuhalten, die nicht aufzuhalten ist. Schon jetzt sind intelligente Systeme nicht aus unserem Alltag wegzudenken – beim Online-Shopping ebenso wie in der medizinischen Diagnostik und in der Wissenschaft.

Klar, kurzfristig ist es für die Unis einfacher, Chat GPT zu verbieten. Langfristig wäre es aber sinnvoller, Studierende möglichst früh bei der Nutzung zu begleiten. Wie das Tool sinnvoll beim Verfassen von Texten eingesetzt werden kann, etwa um Leitfragen zu definieren, ohne dabei Plagiate zu produzieren, ist eine Kompetenz, die immer stärker gefragt sein wird. Kaum eine Branche wird von den Fortschritten bei KI unberührt bleiben.

Der Wettbewerb Mensch vs. KI ist einer, den wir in vielen Bereichen nicht gewinnen. Anstatt einen Chatbot zum Gegner zu erklären, ist es klüger, mit seiner Hilfe Aufgaben effizienter zu erledigen – und die gewonnene Zeit für uns zu nutzen. (Tanja Traxler, 30.1.2023)