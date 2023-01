Bei Suunto überlegte man sich also etwas. Und tat sich mit "Hammerhead" zusammen. Hammerhead ist seit dem Vorjahr so was wie der "heiße Scheiß" in der rein aufs Radfahren fokussierten Community. Von New York aus wird sehr selbstbewusst behauptet, dass man die besten Radcomputer der Welt herstelle. Man arbeitet mit etlichen Profi-Teams zusammen, hat eine coole Kommunikationslinie – und bietet Leuten, die umsteigen, "Ablöserabatte" für ihre alten Radcomputer an.

Hammerhead hat keine Sportuhren – Suunto keine Radcomputer. Was lag näher, als die Kräfte zu bündeln – und Hammerheald-Daten auf die Suunto-App zu lassen.

Ein neues Ökosystem! Halleluja!