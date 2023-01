US-Amerikaner gewann 2015 in Kreischberg WM-Gold. Bei dem Unglück in Nagano kam auch ein Österreicher zu Tode

Kyle Smaine bei der WM 2015 in Österreich. Foto: imago/GEPA pictures

Nagano – Der frühere Ski-Freestyler und Halfpipe-Weltmeister Kyle Smaine (31) aus den USA ist bei einem Lawinenunglück in Japan ums Leben gekommen. Dies berichten US-Medien übereinstimmend, Smaines Ehefrau Jenna Dramise bestätigte den Tod bei Instagram.

"Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich dich heiraten und dich in meinem Leben haben durfte", schrieb Dramise, "ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Heute Nacht hoffe ich, in meinen Träumen mit dir Pulverschnee oder Fahrrad fahren zu können."

Grant Granderson, Fotograf für das Magazin Mountain Gazette, war beim Skitrip in Japan dabei. Smaine sei von der Lawine "50 Meter weit geschleudert, begraben und getötet" worden, schrieb Granderson bei Instagram. Er habe sein "absolut schlimmstes Alptraumszenario" erlebt.

Laut der örtlichen Polizei in Nagano starb bei dem Unglück neben Smaine auch ein Österreicher, insgesamt erwischte die Lawine 13 Personen. Smaine gewann 2015 in Kreischberg WM-Gold in der Halfpipe. (sid, 31.1.2023)