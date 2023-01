Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Jetzt wird es bald wieder ernst. Kommenden Freitag findet das Cup-Viertelfinale WAC gegen Rapid statt. Auch wenn die Austria nicht mehr im Pokal vertreten ist, versucht Stefan dennoch Austria-Bezug ins Cupspiel zu bringen. Aufgrund des ÖFB-Cups ist das Tippspiel wieder zurück! News gibt es auch an der Spielerfront bei Rapid, neben Zugängen wurde mit Nicolas Binder auch ein Spieler in Richtung Austria Klagenfurt abgegeben. Sie hören bei uns exklusiv, was sich sein neuer Trainer Peter Pacult von seinem Neuzugang erwartet.

Durch einen Doppelpack von Haris Tabakovic konnte die Austria ihr Testspiel gegen die Vienna gewinnen. Auch die Young Violets haben ein Testspiel gegen Neusiedl für sich entscheiden können. Rapid gelang es derweil, Dynamo Kiew klar in die Schranken zu weisen. Wir stellen uns zudem die Frage, was die Zweierteams für die Rückrunde brauchen und ob sie gut gewappnet für den Abstiegskampf sind. Zum Schluss reden wir noch über das Frauenteam der Austria, das in den nächsten Wochen immer mehr vorgestellt wird, sodass wir für den Rückrundenstart voll informiert mitfiebern können. Die Sendung ist picke-packe-voll, wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören!

Frage der Woche

Was kann Rapid im Cup in dieser Saison erreichen? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 31.1.2023)