Stellvertretende Ressortleiterin Innenpolitik & Chronik Stefanie Rachbauer (links), Leitende Redakteurin Innenpolitik Katharina Mittelstaedt, Co-Ressortleiterin Innenpolitik & Chronik Oona Kroisleitner (rechts). Foto: STANDARD, Heribert Corn

DER STANDARD stärkt seine Berichterstattung über Innenpolitik und Chronik mit drei Personalien. Katharina Mittelstaedt, 33, bisher Stellvertretende Ressortleiterin Innenpolitik & Chronik, wird Leitende Redakteurin (Innenpolitik). Sie berichtet wie alle Leitenden Redakteurinnen und Redakteure – Eric Frey, Gudrun Harrer, Thomas Mayer und Fabian Schmid – direkt an Chefredakteur Martin Kotynek. Mittelstaedt fokussiert sich darauf, große Lesegeschichten vorwiegend im politischen Bereich zu konzipieren, zu recherchieren und zu schreiben. Außerdem entwickelt und testet sie neue Erzählformate und vernetzt bei großen Rechercheprojekten die Kanäle Online, Print, Audio und Webvideo.

"Katharina Mittelstaedt ist eine herausragende Autorin und eine exzellent vernetzte, kluge politische Beobachterin, die ihre Reportagen, Porträts, Analysen und Kommentare in überraschenden Formaten zu erzählen weiß", sagt STANDARD-Chefredakteur Martin Kotynek. "Unsere Leserinnen und Leser können sich auf noch mehr erkenntnisreiche Einblicke in die Hintergründe des politischen Betriebs freuen – in Texten, Videos und Podcasts wie 'Thema des Tages' und 'Inside Austria'."

Mittelstaedt hat an der Fachhochschule Wien Journalismus studiert und unterrichtet dort in der Lehrveranstaltung "Schreibwerkstatt". Ihr erster Artikel im STANDARD ist 2011 erschienen, seitdem ist die in den USA geborene Salzburgerin von der freien Autorin zur Korrespondentin für Tirol, dann Innenpolitik-Redakteurin, 2019 zur Stellvertretenden Ressortleiterin Innenpolitik und später Innenpolitik & Chronik aufgestiegen.

Neue Leitende Redakteurin Innenpolitik: Katharina Mittelstaedt. Foto: STANDARD, Heribert Corn

Neue Co-Ressortleiterin



Im Ressort Innenpolitik & Chronik, dem mit 30 Redakteurinnen und Redakteuren größten Ressort der STANDARD-Redaktion, steigt Oona Kroisleitner, 35, zur Co-Ressortleiterin neben Michael Völker auf. Die neue Doppelspitze berichtet an den Stellvertretenden Chefredakteur Rainer Schüller, der in der Chefredaktion unter anderem für die politischen Ressorts zuständig ist.



Kroisleitner war als Stellvertretende Ressortleiterin Innenpolitik & Chronik bisher unter anderem für die Koordination der Regionalberichterstattung aus allen Bundesländern zuständig. Mit dem neuen, wöchentlichen LÄNDER/WIEN-Buch in der Printausgabe sowie dem LÄNDER-Bereich auf der Website sorgt sie gemeinsam mit den Inlandskorrespondentinnen und Inlandskorrespondenten für einen stärkeren Fokus auf politische und gesellschaftliche Themen aus dem ganzen Land. Kroisleitners erster Artikel im STANDARD ist 2011 erschienen. Von 2014 an hat sie den "UniSTANDARD" geleitet, 2015 wurde die gebürtige Wienerin Redakteurin im damaligen Chronik-Ressort und stieg vor zwei Jahren zur Stellvertretenden Ressortleiterin Innenpolitik & Chronik auf.

"Oona Kroisleitner ist Garantin für eine unabhängige, kritische Berichterstattung über politische und gesellschaftliche Themen aus ganz Österreich", sagt Kotynek. "Als neue Doppelspitze sorgt sie gemeinsam mit Co-Ressortleiter Michael Völker dafür, dass die Relevanz der Berichterstattung des STANDARD weiter steigt."

Neue Stellvertretende Ressortleiterin

Die Nachfolge von Kroisleitner als Stellvertretende Ressortleiterin tritt Stefanie Rachbauer, 31, an. Die gebürtige Paschingerin hat Journalismus an der Fachhochschule Wien studiert und kam im Vorjahr als Redakteurin zum STANDARD. Davor war sie Stellvertretende Leiterin des Wien-Teams beim "Kurier".

Stellvertretende Ressortleiterin Innenpolitik & Chronik Stefanie Rachbauer (links), Co-Ressortleiterin Oona Kroisleitner, Co-Ressortleiter Michael Völker. Foto: STANDARD, Heribert Corn

(red, 31.1.2023)