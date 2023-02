Egal ob als Albondigas, im schwedischen Möbelhaus oder in einer fruchtigen Tomatensauce auf Pasta: Fleischbällchen schmecken immer.

Die US-amerikanische Köchin Alison Roman hat in ihrem Kochbuch "Nothing Fancy" die "meatballs" zum Löffeln abgeändert. In ihrem Rezept werden die Fleischbällchen in einer Brühe serviert, die dicker als eine Suppe und flüssiger als eine klassische Tomatensauce ist.



Zuerst werden die Fleischbällchen angebraten, im gleichen Topf wird dann die Brühe zubereitet. Als Finish streut man Parmesan und – ganz wichtig – frische Minzblätter über die kräftig gewürzte Bällchen-Brühe-Combo.



Zutaten (für 4 bis 6 Personen)

6 Knoblauchzehen – 2 gerieben, 4 in Scheiben geschnitten

1 Handvoll Schnittlauch, geschnitten

1 Handvoll Petersilie, gehackt

125 g griechisches Joghurt

2 TL Fenchelsamen

2 TL geräuchertes Paprikapulver

1,5 TL grobes Salz

1 TL Chiliflocken

750 g Faschiertes gemischt (Schwein, Rind, Lamm oder Pute, nach Belieben)

Pfeffer

Olivenöl

1 große Schalotte, in Scheiben geschnitten

750 g Cherrytomaten

4 EL Weißwein-, Rotwein- oder Brantweinessig

1 Handvoll Minze

Parmesan oder Pecorino zum Drüberreiben

frisches Brot