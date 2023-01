Sein Papa hat zu seinem Reichtum nichts beigetragen, betont Finanz-Influencer Sebastian Ghiorghiu. Foto: Instagram/Sebastian Ghiorghiu

Reich zu werden ist wirklich ein Kinderspiel, das Geld liegt regelrecht auf der Straße – das ist zumindest die Ansicht, die der Finanz-Influencer Sebastian Ghiorghiu vertritt. Kürzlich sorgte er auf einem Event für Aufsehen, indem er meinte, dass man "eine ernsthafte Diskussion mit sich selbst haben soll", wenn man "ein Typ in den 20ern ist, der noch keinen Lamborghini besitzt".

Es gebe "da draußen so viel Geld", führt der Youtuber weiter aus, dass 200.000 Dollar für ein Luxusauto ein vergleichsweise kleiner Betrag seien. Vor allem durch die Nutzung von KI-Tools sei das Einsammeln eines solchen Betrags so einfach, dass es sich dabei regelrecht um Taschengeld handle.

Der Videoausschnitt wurde auf Twitter von einem User mit dem Pseudonym "Hurt CoPain" geteilt, der dies mit den Worten "Bro, diese Menschen können doch nicht echt sein" kommentierte.

Bis dato wurde das Video mehr als 5.000-mal geteilt und mit knapp 70.000 Likes versehen. Wenig überraschend wurde der Influencer von vielen Menschen für seine vermeintliche Arroganz verurteilt, andere betonten, er solle keine Selbstzweifel in den Menschen schüren. Wieder andere User stimmten aber auch zu, dass 200.000 Dollar im Vergleich zur Gesamtmenge des weltweit verfügbaren Kapitals tatsächlich ein kleiner Betrag seien.

Auf seinem eigenen Tiktok-Kanal teilte der Influencer eine längere Version des Videos, in dem er zusätzlich wörtlich sagt: "People will say I'm out of touch with reality, and they can suck it, because it's not true." Das Video trägt den Untertitel: "Die harte Wahrheit, die du hören musst".

In etwa zeitgleich mit der Veröffentlichung des Videos veröffentlichte Ghiorghiu ein Foto auf Instagram, das ihn mit einem Lamborghini zeigte. Zugleich wehrte er sich in der Bildunterschrift gegen die Vorwürfe, seine Eltern hätten das Auto finanziert: "Wenn mein Vater für den Lambo gezahlt hätte, hätte ich nicht bei Taco Bell arbeiten müssen."

Sebastian Ghiorghiu betont gerne, dass er nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren sei, sondern dass seine Eltern als rumänische Immigranten in die USA gekommen sind. Dies erklärt er unter anderem ausführlich in dem nachfolgenden Video. An anderer Stelle fällt der Influencer durch ein recht konservatives Frauenbild auf und bricht eine Lanze für den umstrittenen Andrew Tate. (red, 31.1.2023)

Sebastian Ghiorghiu