Joao Cancelo Foto: IMAGO/Jones

München – FC Bayern München hat die Verpflichtung von Joao Cancelo am Dienstag perfekt gemacht. Der deutsche Fußball-Rekordmeister holte den portugiesischen Teamverteidiger leihweise bis Sommer vom englischen Meister Manchester City. Der Arbeitgeber von ÖFB-Teamkicker Marcel Sabitzer sicherte sich zudem eine Kaufoption, die laut Medienberichten bei rund 70 Millionen Euro liegen soll. Der Vertrag des 28-Jährigen bei ManCity ist noch bis Ende Juni 2027 gültig.

Sein Debüt könnte der Außenverteidiger am Mittwoch (20.45 Uhr) im DFB-Pokal-Achtelfinale beim Karim-Onisiwo-Club FSV Mainz 05 geben. "Er passt mit seiner offensiven Spielweise und seiner Dynamik optimal in unser System und mit seiner Mentalität und Erfahrung auch sehr gut zu unserer Mannschaft", sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Nach dem langfristigen Ausfall des Franzosen Lucas Hernández wegen eines Kreuzbandrisses und dem zumindest mittelfristigen Fehlen des Marokkaners Noussair Mazraoui wegen einer Entzündung des Herzbeutels kann der FC Bayern eine Verstärkung in der Defensive gut gebrauchen.

Cancelo hatte zuletzt unter Trainer Pep Guardiola einen schweren Stand. In den letzten Spielen kam er gar nicht mehr zum Einsatz, nachdem er bis zur WM-Pause noch regelmäßig zu den Stammkräften gezählt hatte. Die Verpflichtung von Cancelo ist der dritte Bayern-Zugang in diesem Winter. Nach der Verletzung von Manuel Neuer hatten die Münchner Tormann Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach geholt. Dazu kam der zuletzt vereinslose Niederländer Daley Blind. (APA; 31.1.2023)