Geheim im Neunten

Seit dem Wochenende gibt es eine neue Adresse in Sachen Cocktails. Marco Pani hat, ganz unscheinbar an der Roßauer Lände 41 gelegen, eine nach ihm benannte Bar eröffnet. Pani ist für Drink-Aficionados kein Unbekannter: Er mixte bereits in der Luster-Bar im Sechsten oder im Procacci. Signature-Drinks gibt es um circa 15 Euro, Cash only ist ein guter Hinweis, vorher noch schnell zum Bankomaten zu laufen. Mittwoch bis Samstag abends geöffnet.

instagram.com/barpani.vienna

Virtueller Chef kocht auf

Vielleicht haben Sie ihn schon auf Instagram oder Tiktok gesehen: eine animierte Figur, die auf den Tisch projiziert wird und auf den Tellern der Gäste nicht nur Speisen zubereitet, sondern auch eine Geschichte erzählt. "Le Petit Chef" nennt sich die virtuelle Kulinarikshow, die bis Ende Juni Einzug im Hilton Vienna Plaza hält. Und klein ist der Chefkoch wirklich: 58 Millimeter misst er. Kreiert wurde die Mischung aus Fine Dining und 3D-Mapping-Technology-Show von den belgischen Künstlern Antoon Verbeeck und Filip Sterckx. Die Menüs starten bei 89 Euro, serviert wird unter anderem Hummer mit Chimichurri, Rind mit Trüffel-Jus oder eine Bouillabaisse.

lepetitchef.com/Hilton-Vienna-Plaza

Frisches Brot aus altem Brot



Jährlich fallen etwa 790.000 Tonnen an vermeidbaren Lebensmittelabfällen in Österreich an. Dem entgegenzuwirken, braucht es vor allem gesetzliche Schritte. Bis es so weit ist, versuchen verschiedene Betriebe ihren Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung zu leisten. Wie die Bäckerei Hager aus St. Pölten zum Beispiel. Als eigenes Geschäft wurde vergangene Woche am St. Pöltener Hauptbahnhof "Gutes von Gestern" eröffnet. Dort werden Brot vom Vortag sowie andere Backwaren, die noch genießbar sind, um 60 Prozent billiger angeboten. Neues Brot, gebacken aus altem Brot, bietet man als Neukreation an.

hager.co.at

Foto: Philipp Lipiarski

Martin Hos neue Eventlocation

Exklusive private Feiern, Firmenevents oder für Vernissagen: Martin Hos Dots-Group modelt seine Räumlichkeiten in der Wiener Seilerstätte 16 zur Eventlocation um. Zuvor waren hier Bars, Restaurants und die Ho-Gallery (ja, so wurde das genannt) als Konzept "One of One" untergebracht, erst im vergangenen Jahr realisierte man einen Relaunch unter dem Namen "Dots Palais", inklusive neuer Küche. Nun ist das alles wieder Geschichte. Die zwei Stockwerke im Palais werden nun nur mehr für Veranstaltungen verfügbar sein. Für bis zu 300 Personen ist Platz. (rec, 2.2.2023)



dotsgroup.eu