Florian Asamer soll Rainer Nowak als "Presse"-Chefredakteur nachfolgen. Foto: Die Presse, Fabry Als Stellvertreter sollen Christian Ultsch (links), Chefredakteur der "Presse am Sonntag" und Leiter des Ressorts Außenpolitik, sowie die Wirtschaftsressortleiter Hanna Kordik und Gerhard Hofer fungieren. Fotos: Die Presse, Clemens Fabry

Wien – Florian Asamer wurde von der Styria Media Group zum Chefredakteur der "Presse" nominiert. Er ist seit 2011 stellvertretender Chefredakteur und leitet die Redaktion seit Rainer Nowaks Rücktritt im November 2022 interimistisch. Als Stellvertreter sollen Christian Ultsch, Chefredakteur der "Presse am Sonntag" und Leiter des Ressorts Außenpolitik, sowie die Wirtschaftsressortleiter Hanna Kordik und Gerhard Hofer neben ihren bisherigen inhaltlichen Aufgaben auch den Außenauftritt der "Presse" verstärken, gab die "Presse" am Dienstag bekannt. Die "Presse"-Redaktion stimmt laut Redaktionsstatut über neue Chefredakteurinnen und Chefredakteure ab, sie kann Kandidaten und Kandidatinnen mit Zweidrittelmehrheit ablehnen.

"Wir sind überzeugt, dass 'Die Presse' mit Florian Asamer und seinem Team für die Zukunft bestens aufgestellt sein wird." Mit Asamer sehe man die Zeitung "in den besten Händen", sagt Markus Mair, der Vorstandsvorsitzende der Styria Media Group.

"Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und hoffe auf die Zustimmung der 'Presse'-Redaktion", so Asamer. "Gemeinsam mit dieser Redaktion werden mein Stellvertreterteam und ich den Qualitätsjournalismus, für den die 'Presse' steht, ausbauen und mit neuen digitalen Erzählformen erlebbar machen."

Asamer begann 1999 in der Lehrredaktion der "Presse", wie der Jurist in einem Erfahrungsbeitrag zu dieser Ausbildung auf diepresse.com schildert. Er startete dort im Oktober 1999 als "völliger Neuling" am Montag nach jener Nationalratswahl, die Österreich die erste ÖVP-FPÖ-Koalition unter Wolfgang Schüssel bescherte.

Im Erfahrungsbeitrag zur Lehrredaktion heißt es, Asamer sei "jedenfalls noch nie langweilig gewesen" als Journalist: Dafür müsse man belastbar sein, Spaß an Improvisation besitzen und den Journalismus lieben, ja: "Man muss dafür brennen." (red, 31.1.2023)