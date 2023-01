Pro-russische Cyberkriminelle greifen vermehrt Institutionen in NATO-Ländern an. In Dänemark rechnet man mit weiteren Attacken

Dänische Banken, Ministerien und Militäreinrichtungen waren das Ziel von DDoS-Angriffen. Foto: imago/allOver-MEV

Dänemark hat am Dienstag seine Cybersicherheits-Warnstufe von "mittel" auf "hoch" angehoben, nachdem es in den letzten Wochen mehrere Angriffe pro-russischer Hackergruppen gegeben hat, so das Zentrum für Cybersicherheit des Landes.

"Das Zentrum für Cybersicherheit teilte mit: "Die Risikostufe wird aufgrund der hohen Aktivität pro-russischer Cyber-Aktivisten angehoben, die zahlreiche Angriffe auf Ziele in einer Vielzahl von NATO-Ländern durchführen. Die Websites verschiedener Institutionen und Unternehmen in Dänemark, darunter die Zentralbank, Geschäftsbanken, Ministerien und das Militär, wurden im vergangenen Monat zunehmend von so genannten DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) heimgesucht, bei denen der Datenverkehr auf bestimmte Server gelenkt wird, um diese offline zu schalten.

Pro-russische Hackergruppen haben über Telegram die Verantwortung für einige der jüngsten Angriffe auf dänische Einrichtungen übernommen. Moskau hat stets bestritten, dass es Hackerangriffe durchführt.

"Die Hacker sind bei der Planung und Ausführung ihrer Angriffe immer besser geworden, was ihnen eine größere Schlagkraft" verleiht, so das Zentrum, das in Zukunft mit mehr derartigen Angriffen rechnet. Die Hacker seien "von ideologischen oder politischen Motiven getrieben", was die Wahrscheinlichkeit von Angriffen als Reaktion auf einzelne Vorfälle wie die Koranverbrennungen vor den türkischen Botschaften in Stockholm und Kopenhagen erhöhe, so das Zentrum. (Reuters, 31.1.2023)