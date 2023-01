Will mit ihrem neuen Team für Überraschungen auf der World Tour sorgen: Anna Kiesenhofer. Foto: AP / Pavel Golovkin

Die österreichische Rennrad-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer fährt in der neuen Saison für das Team Israel Premier Tech Roland. Das gab die israelisch-schweizerische Mannschaft am Dienstagnachmittag bekannt. Sie wolle im Jahr 2023 die Tour de France und andere schwere Etappenrennen in Angriff nehmen, wird die 31-jährige Niederösterreicherin in der Aussendung zitiert. "Es wird nicht einfach, aber ich denke, wir haben ein großartiges Team und werden heuer einige Überraschungen abliefern."

Kiesenhofers neues Team tritt 2023 zum ersten Mal als Israel Premier Tech Roland an, nachdem der israelische Teamsponsor, der auch eine World-Tour-Equipe bei den Herren finanziert, beim schweizerischen Rennstall Roland eingestiegen war.

Die Zeitfahrspezialistin Kiesenhofer hatte 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio nach einer langen Soloflucht überraschend die Goldmedaille im Straßenrennen geholt. 2022 wechselte sie nach fünfjähriger Abwesenheit von der Profibühne zum spanischen Team Soltec. Bei den Europameisterschaften im August 2022 wurde sie im Zeitfahren Fünfte, bei den Weltmeisterschaften in Australien Zehnte. (red, 31.1.2023)