Außerdem eine Reportage über zunehmenden Hass in Russland, Hanno Setteles Nachtschicht und eine Reportage über den Alptraum Balkanroute

Für Mädchen ist ein Schulbesuch nach der Volksschule verboten: das "Weltjournal" über "Afghanistan – die Mädchen von Kandahar" um 22.30 Uhr in ORF 2. Foto: ORF/Journeyman

19.40 REPORTAGE

Re: Der Feind ist schwul – Zunehmender Hass in Russland Seit 2013 gibt es in Russland ein Gesetz, das die positive öffentliche Darstellung von Homosexualität unter Strafe stellt. Mit Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine hat sich die Situation von Russlands LGBTQ-Community nochmals verschlechtert. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Dok1: Setteles Nachtschicht – Arbeiten, wenn andere schlafen Hanno Settele will diesmal wissen: Sehen die Nachtarbeiterinnen und -arbeiter die Welt, in der wir leben, mit anderen Augen? Wie geht es ihnen damit, dass sie am Alltag der Mehrheit meist nur am Rande teilhaben können? Bis 21.05, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Heimat Österreich: Auf der Turracher Höhe Die Turracher Höhe war, lange bevor sie zur Wellnessregion wurde, ein Alpenpass, wo Bergleute und Waldarbeiter Unterkunft fanden. Die Doku zeigt, wie die Menschen hier den Winter verbringen. Bis 21.05, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Grenzerfahrung Russland – Drei Frauen in Putins Reich Was bedeutet Putins Krieg für die russischen Frauen, die in der patriarchalen Gesellschaft die meisten Lasten tragen? Porträtiert werden drei Frauen, die für eine offene Gesellschaft eintreten: eine Bloggerin, eine Juristin und eine Leiterin einer Modelschule und -agentur. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Brennpunkt Österreich: Alptraum Balkanroute – Nachts an der Grenze Das Filmteam macht sich auf nach Bosnien und Serbien, um die Situation in Flüchtlingscamps, bei Helferinnen und Helfern, beim Bundesheer und Polizei an der österreichisch-ungarischen Grenze im Burgenland zu zeigen. Bis 21.55, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Afghanistan – die Mädchen von Kandahar Von Kabul bis Kandahar trifft Filmemacherin Puk Damsgård Menschen, die sich gegen das Terrorregime auflehnen: wie die Betreiberinnen von Radio Begum oder die Lehrerin Rahilla, die in einer ge heimen Schule Mädchen unterrichtet hat. Im Weltjournal+ folgt ab 23.00 die Doku Aufgewachsen in Afghanistan – 20 Jahre ohne Frieden. Bis 23.50 ORF 2

23.20 COMIC-ACTION

The Dark Knight (USA/GB 2008, Christoph Nolan) In der Fortsetzung von Batman Begins sieht sich Christian Bale alias Batman einem genialen Kriminellen gegenüber: dem Joker. Heath Ledger in seiner letzten Rolle. Bis 2.15, Kabel eins

0.15 GANZ UNTEN

Parasite (Gisaengchung, Korea 2019, Bong Joon-ho) Nach Jean-Luc Godard muss man mit einem Film "alles" sagen. Bong Joon-hos Unsittenbild vom Eindringen der koreanischen Unterschicht in die Welt der Reichen ist alles, Tragödie, Komödie, Horrorshow, brutal komisch und in jedem Fall mitreißend. Ein Masterpiece, wie auch die sich bis dahin starr auf weiße männliche Filme kaprizierende Oscar-Jury anerkennen musste. Bester Film, beste Regie, bestes Originaldrehbuch. Bis 2.20, BR