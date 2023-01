"In aller Freundschaft" geht weiter. Foto: mdr, saxonia

Leipzig – Die ARD-Erfolgsserie "In aller Freundschaft" bekommt zwei weitere Staffeln. Zur tausendsten Folge der Krankenhausserie aus Leipzig verkündete der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am Dienstag die Fortsetzung der Reihe. Jede Staffel hat 42 Folgen, womit insgesamt also mindestens 84 weitere Folgen gesichert sind. Die Reihe läuft seit 1998 im Ersten.

"Die Entscheidung des MDR-Rundfunkrats zeugt von großer Wertschätzung für die Arbeit, die wir seit nun fast 25 Jahren gemeinsam mit unseren Partnern leisten", erklärte MDR-Intendantin Karola Wille. Außerdem sei die Entscheidung ein wichtiges Signal für Mitteldeutschland: "Jede Woche erzählt die Serie einem bundesweiten Publikum berührende Geschichten aus der Leipziger Sachsenklinik – darüber hinaus ist es auch eine Entscheidung für den Medienstandort Mitteldeutschland und die Produktionslandschaft." (APA, AFP, 31.1.2023)