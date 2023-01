Norbert Hofer vertraut offenbar auf die Wirkung des Rosenwurz. Foto: APA / Georg Hochmuth

Pinkafeld – Der Dritte Nationalratspräsident und frühere FPÖ-Chef Norbert Hofer hat offenbar ein neues Betätigungsfeld gefunden. Auf Twitter kündigte Hofer an, "in wenigen Tagen" ein Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt zu bringen. Ein wesentlicher Bestandteil davon sei die "Arzneipflanze des Jahres 2023", gekürt von der Herbal Medicinal Products Platform Austria (HMPPA) – der Rosenwurz.

Der Rosenwurz (Rhodiola rosea) wächst vor allem in arktischen Regionen sowie in Gebirgszügen in Europa, Asien und Nordamerika. Die Inhaltsstoffe des Rosenwurz sollen Gedächtnis und Konzentration fördern. Auch gegen Potenzstörungen wird die Pflanze angewandt. In den 1960ern sei sie unter anderem von russischen Kosmonauten eingesetzt worden. (red, 31.1.2023)