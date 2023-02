Der Grund für die Teuerung ist laut Statistik Austria neuerlich die Haushaltsenergie. Foto: Getty Images/iStockphoto/Alihan Usullu

Nach zwei rückläufigen Monaten in Folge ist die Inflation in Österreich zu Jahresbeginn überraschend wieder angestiegen. Trotz der Strompreisbremse ist vor allem Haushaltsenergie dafür verantwortlich, geht aus einer Aussendung der Statistik Austria hervor. "Hintergrund ist, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Netzkosten, die nunmehr stark gestiegen sind, voraussichtlich erst ab März greifen", erklärt Behördenchef Tobias Thomas die Entwicklung. Zudem falle trotz Strompreisbremse für die Inflationsberechnung die volle Umsatzsteuer an. Die Folge: Mit 11,1 Prozent hat die Teuerung im Jänner laut einer ersten Schätzung den höchsten Stand seit 1952, also seit mehr als 70 Jahren, erreicht.

Damit wurde der höchste Stand des Vorjahres von elf Prozent im Oktober leicht übertroffen. Etliche Volkswirte hatten im Herbst erwartet, dass damit der Höhepunkt der Teuerungswelle bereits erreicht sei. Dies wurde durch den Preisschub zu Jahresanfang nun widerlegt. Gegenüber dem Vormonat Dezember stiegen die Preise um 0,8 Prozent. Zu Jahresende 2022 war die Inflation noch bei 10,2 Prozent gelegen.



Damit hat sich das allgemeine Preisniveau in Österreich für Verbraucherinnen und Konsumenten verglichen mit Jänner 2021, also innerhalb von nur zwei Jahren, um fast 16,7 Prozent erhöht. Den meisten Haushalten stehen jedoch keine entsprechenden Einkommenssteigerungen gegenüber, weshalb die Regierung mit Hilfsmaßnahmen für die Bevölkerung und Unternehmen eingegriffen hat.

Höherer CO2-Preis

Leicht angestiegen sind im Jänner die Treibstoffpreise. Zu Jahresbeginn wurde die CO2-Bepreisung in Österreich von 30 auf nunmehr 32,5 Euro je Tonne erhöht. Die Auswirkung des Anstiegs auf die Gesamtinflation dürfte allerdings vernachlässigbar sein. Als der CO2-Preis im Vorjahr eingeführt wurde, taxierte das Wifo dessen Auswirkung auf den allgemeinen Preisauftrieb mit einem zusätzlichen Anstieg um rund 0,2 Prozentpunkte.

Zuletzt verteuern sich für Haushalte auch variable Kredite empfindlich durch die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB), die damit gegen die hohe Inflation in der Eurozone vorgehen will. Am Donnerstag wird die Notenbank neuerlich über das Zinsniveau entscheiden, Beobachter gehen davon aus, dass die EZB den Leitzins um weitere 50 Basispunkte von derzeit 2,5 auf künftig drei Prozent erhöhen wird. Weitere Zinsschritte dürften im Jahresverlauf folgen. (Alexander Hahn, 1.2.2023)