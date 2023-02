Niederösterreich

324 Postings

Hollabrunn: Verdächtiger will "für jedes Kind einen Keller" kaufen

Mann, bei dem sechs Kinder gefunden wurden, die nicht in Österreich gemeldet sind, präsentiert sich auf Tiktok und in britischen Medien als Behördenopfer. In einschlägigen Kreisen ist er kein Unbekannter