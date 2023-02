ÖVP und Grüne haben einen "Fahrplan" für das Ende der Pandemie vorgelegt. Die Maskenpflicht in Krankenhäusern und bei Ärzten soll bereits am 30. April aufgehoben werden

Am 25. Februar 2020 wurde in Österreich erstmals die Diagnose Covid-19 gestellt, nicht ganz drei Jahre später kündigt die Regierung nun das Ende der letzten Maßnahmen an. Auch wenn Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) betont: "Die Pandemie geht, das Virus bleibt." Die Erkrankung müsse jetzt geordnet "ins Regelgesundheitssystem überführt" werden. Bedeutet: Bald wird es keine Maskenpflicht, keine Meldepflicht bei Erkrankung, keine Sonderregeln beim Arzt und in Pflegeheimen mehr geben – und kostenlose Tests nur noch beim Hausarzt oder im Krankenhaus.

VIDEO – Gesundheitsminister Rauch über das bevorstehende Ende der Corona-Maßnahmen: "Raus aus dem Krisenmodus". DER STANDARD

Bis Juni möchte die türkis-grüne Koalition sämtliche Corona-Krisenmaßnahmen beenden. Darauf hat sich die Regierung am Mittwoch im Ministerrat geeinigt. Hier der Fahrplan:

30. April: Die bestehende Covid-19-Basismaßnahmenverordnung soll bis Ende April verlängert werden und dann wegfallen. Ab Mai wird somit die Maskenpflicht in Spitälern, Pflegeheimen und Arztpraxen enden. Auch die sogenannte Risikogruppenfreistellungsverordnung gilt nur noch bis Ende April. Durch sie können sich Menschen derzeit vom Dienst freistellen lassen, wenn sie am Arbeitsplatz nicht ausreichend geschützt wären und Homeoffice nicht möglich ist.





Parallel zur Abschaffung aller Covid-Regelungen arbeitet das Gesundheitsministerium an einer grundlegenden Neufassung des Epidemiegesetzes. Ein entsprechender Entwurf soll Ende des Jahres vorliegen. Ziel sei es, die Reformvorhaben in dieser Legislaturperiode in Begutachtung zu schicken. "Pandemieplan": Ein "Pandemieplan" soll heuer vorgelegt werden. Er soll Anleitung für den Umgang mit den verschiedenen Phasen einer Pandemie geben und auch einen Kommunikationsplan enthalten. In der Krisenkommunikation sei während der Corona-Hochphasen einiges falsch gelaufen, sagt Rauch.



Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat am Mittwoch gemeinsam mit Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) das Ende der Maßnahmen verkündet. Foto: APA

Laut relativ einhelliger Fachmeinung sei nicht davon auszugehen, dass es zu einer deutlichen Verschärfung der aktuellen Corona-Situation oder einer Überlastung des Gesundheitssystems komme, sagt Rauch. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) betont am Mittwoch nach dem Ministerrat: "Die Corona-Pandemie hat Österreich vor eine der größten Bewährungsproben in der Zweiten Republik gestellt." Sie fügt an: "Wir werden aus dieser herausfordernden Zeit noch einiges aufarbeiten müssen." (Katharina Mittelstaedt, 1.2.2013)