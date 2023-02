Demokratische Republik Kongo Papst verurteilt "wirtschaftlichen Kolonialismus" in Afrika

Bei seinem Besuch in der Demokratischen Republik Kongo hat Papst Franziskus einen "wirtschaftlichen Kolonialismus" in Afrika verurteilt. "Politische Ausbeutung wich einem wirtschaftlichem Kolonialismus, der ebenso versklavend war", sagte das 86-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche bei einer Rede im Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kinshasa