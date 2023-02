Die FFP2-Masken-Pflicht in Wiens öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt vorerst weiterhin in Kraft. Noch steht kein Datum fest, ab wann diese Maßnahme auslaufen wird. Foto: APA / Georg Hochmuth

Die Bundesregierung hat am Mittwoch den Fahrplan für das Ende aller Corona-Maßnahmen in Österreich bekanntgegeben. So endet mit 30. April die FFP2-Masken-Pflicht in Spitälern, Pflegeheimen und anderen vulnerablen Bereichen. Bis 30. Juni laufen dann alle Sonderbestimmungen für Corona aus: Ab diesem Zeitpunkt ist Sars-CoV-2 dann keine meldepflichtige Krankheit mehr.

Die Stadt Wien geht in Sachen Corona einen Sonderweg: Als einziges Bundesland in Österreich ist in der Bundeshauptstadt weiterhin eine gültige FFP2-Masken-Pflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Apotheken aufrecht. Diese bleibt "mindestens bis Ende Februar" erhalten, sagte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auf STANDARD-Anfrage. "Da ändert sich vorerst nichts."

Eine Verlängerung dieser Maßnahme danach ist aber nicht ausgeschlossen. Wien macht eine Entscheidung darüber von mehreren Faktoren abhängig. So findet bereits morgen, Donnerstag, eine außerordentliche Sitzung der Landesgesundheitsreferenten in Österreich statt. Danach werde in Wien von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wieder eine Expertenrunde einberufen. Bei diesem Treffen soll dann geklärt werden, ob Wien die Maskenpflicht in Öffis bis Ende April verlängert oder schon früher abgeschafft wird. Die Expertenrunde soll frühestens in der kommenden Woche tagen.

"Alles Gurgelt"-Programm steht vor dem Ende

Offen ist in Wien auch noch, wie es mit "Alles Gurgelt" weitergeht. Nachdem die Kostenübernahme des Bundes für fünf PCR-Tests und fünf Antigentests pro Monat mit 30. Juni auslaufen wird, könnte damit auch das Ende des bekannten PCR-Test-Programms in seiner aktuellen Form verbunden sein. Laut Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) sollen Tests ab Juli wie bisher nur noch für Menschen mit Symptomen kostenlos zur Verfügung stehen.

Ob diese künftig in Teststraßen, Apotheken oder im niedergelassenen Bereich gemacht werden können, wird ebenfalls Thema bei der Landesgesundheitsreferentenkonferenz sein. In Wien rüstet man sich aber auch für den Abbau der Testinfrastruktur: Hier braucht es eine Vorlaufzeit von zumindest zwei Monaten. Eine Option ist aber auch, das PCR-Testprogramm "Alles Gurgelt" in einer Mini-Variante beizubehalten. (David Krutzler, 1.2.2023)