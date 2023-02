Den Videospielhit "The Last of Us" gibt's jetzt als Serie: Ein Gespräch mit Filmwissenschafter Rayd Khouloki über den Sex-Appeal von Monstern, Burt Reynolds und gefährliche Pilzarten

Serienreif-Podcast "The Last of Us": Zombies, die Proletarier des Horrorgenres

In der Gaming-Community ist "The Last of Us" schon seit 2013 beliebt, nun wird die Zombie-Geschichte als Serie auf Sky einem noch breiteren Publikum bekannt. In einer postapokalyptischen Gesellschaft keimt Hoffnung auf. Auf dem Weg zum Zombie-Heilmittel müssen die Überlebenden rund um Hauptdarsteller Pedro Pascal aber erst allerlei Gefahren überwinden. Was die Menschen mutieren lässt, warum wir in Zeiten der Krise dystopische Formate konsumieren und wie man die besten Überlebenschancen in der Zombie-Apokalypse hat, erklärt Filmwissenschafter Rayd Khouloki im Serienreif-Podcast mit Doris Priesching und Michael Steingruber. (red, 2.2.2023)

