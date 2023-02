Der langjährige Mitarbeiter folgt ab 1. Februar Alex Sieber in dieser Funktion nach und verstärkt das Management-Board Rubriken

Leitet künftig Sales Karriere & Immobilien beim STANDARD: Boris Andrijevic. Foto: STANDARD

Wien – Boris Andrijevic übernimmt mit 1. Februar die Funktion Leitung Sales Karriere & Immobilien beim STANDARD und wird Teil des Management-Boards Rubriken. Er folgt Alex Sieber nach, die sich nach 15 Jahren beim STANDARD in die Selbstständigkeit verabschiedet.

Zu den Zuständigkeiten von Andrijevic gehören die strategische Vermarktung der beiden Online-Portale für Jobs und Immobilien, der neu gegründeten Plattform finden.at sowie des KarrierenSTANDARD und ImmobilienSTANDARD in der gedruckten Wochenendausgabe.

"Unser Ziel ist es, das Kerngeschäft in den Rubriken in den kommenden Jahren auszubauen und weiterzuwachsen. Wir möchten durch technische Weiterentwicklungen und neue Features aber auch die Relevanz und Attraktivität für unsere User:innen steigern", erklärt Andrijevic.

Neue Plattform finden.at

Mit finden.at wurde zudem eine neue Plattform gelauncht, die mit einem eigenen Auftritt und Branding neue Zielgruppen ansprechen soll. "Durch ein breites Angebot und zielgerichtete Ansprache möchten wir stetig unserer langfristigen Vision näherkommen: Allen User:innen die jeweils passenden Jobs und Immobilien anbieten zu können. Ein wichtiger Fokus wird in den kommenden Monaten auch das Thema Nachhaltigkeit einnehmen und sich durch entsprechende Innovationen auch in unserem Angebot wiederfinden."

Andrijevic begann 2015 beim STANDARD als Key-Account-Manager und leitete ab 2019 das Verkaufsteam der Karriere. Vor seiner Tätigkeit beim STANDARD arbeitete er mehrere Jahre in der IT-Branche. Er studierte Politikwissenschaft in Wien und machte 2021 berufsbegleitend seinen MBA an der California Lutheran University. Als passionierter Hobbykicker ist er auch Teil der STANDARD-Werkself STANDARD United. (red, 1.2.2023)