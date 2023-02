Die letzte Boeing 747 wurde ausgeliefert. Damit endet die Ära des seit 1969 produzierten Jumbo-Jets, der als "Queen of the Skies" in die Geschichte einging

Mit der Auslieferung des letzten Flugzeugs an Atlas Air am Dienstagnachmittag verabschiedete sich Boeing von der ikonischen 747 und beendete damit eine Ära, in der der allererste "Jumbojet" den Himmel beherrschte. Tausende von Boeing-Mitarbeitern – darunter auch einige der so genannten "Incredibles", die den Jet in den 1960er Jahren entwickelt hatten – verfolgten die letzte Auslieferung des historischen Flugzeugs, das den Flugverkehr für die breite Masse zugänglich machte und ein unauslöschliches Stück Amerika darstellte.

Promis bei der Verabschiedung

Die Veranstaltung in der gigantischen Produktionsstätte wurde durch einen prominenten Auftritt von John Travolta abgerundet, der erzählte, wie er als Botschafter der Qantas Airlines lernte, die 747-400 zu fliegen. "Es war das härteste Programm, das ein Verkehrspilot jemals durchlaufen muss", sagte Travolta, der den Jet als das "am besten durchdachte und sicherste Flugzeug, das je gebaut wurde" bezeichnete.

Der einst größte Passagierjet der Welt hatte seinen Jungfernflug 1969 absolviert, rund ein Jahr später ging das erste Exemplar bei der damaligen US-Fluggesellschaft PanAm in den Liniendienst. Foto: AP

Die 747, die auch als "Königin der Lüfte" bekannt ist, war das erste vierstrahlige Verkehrsflugzeug der Welt, das von Boeing in 28 Monaten entwickelt und gebaut und von Pan Am 1970 eingeführt wurde. "Es ist das Flugzeug, das die Branche und den Flugverkehr neu definiert hat", hält Guy Norris, Mitautor von "Boeing 747: Design und Entwicklung seit 1969", fest. Und der britische Milliardär und Unternehmer Richard Branson, der mit einer einzigen Boeing 747 eine Fluggesellschaft gründen wollte, nachdem er auf einem verspäteten Flug stecken geblieben war, nannte sie bei seinem Abschied am Dienstag ein "wunderbares Biest".

Die letzte 747 rollte im Dezember 2022 aus der Fertigungshalle in Everett. Foto: APA/AFP/Boeing/PAUL WEATHERMAN

Das Boeing-Werk in Everett, Washington, ist seit der Entwicklung der 747 die Produktionsstätte für dieses Flugzeug. Es wurde 1967 eigens für die Produktion des Mammutjets errichtet und ist nach Angaben von Boeing nach wie vor die größte Produktionsstätte der Welt. Nach fünf Jahrzehnten ging die Nachfrage der Kunden nach der 747 zurück, da Boeing und Airbus treibstoffeffizientere zweimotorige Großraumflugzeuge entwickelten.

Sinkende Nachfrage

Als Boeing im Juli 2020 bestätigte, dass man die 747-Produktion einstellen würde, wurde bereits nur noch ein halbes Flugzeug pro Monat hergestellt. Im Jahr 2022 lieferte Boeing fünf 747 aus, während im Jahr 1990, dem Spitzenjahr der meistverkauften 747-400-Version, 70 747 ausgeliefert wurden. Als verschiedene Abschnitte der letzten 747 – zum Beispiel die Tragflächen oder die Rumpfstrukturen – fertiggestellt waren, wurde die Produktionslinie "langsam heruntergefahren", sagte Kim Smith, Boeings Vizepräsident und General Manager für die Programme 747 und 767. Smith betonte auch, dass alle Mitarbeiter des 747-Programms an andere Arbeitsplätze versetzt wurden oder freiwillig in den Ruhestand gingen.

Der Jumbo wurde zuletzt praktisch nur noch als Frachtmaschine gebaut – abgesehen von einer Sonderversion als US-Regierungsjet Air Force One. Foto: AP/John Froschauer

Die letzte 747 wurde am 7. Dezember ausgeliefert, womit das Programm mit insgesamt 1.574 Flugzeugen beendet wurde. Das Flugzeug hat seitdem Inspektionen und Flugtests absolviert und ist über die Feiertage nach Portland geflogen, um eine neue Lackierung zu erhalten. Am Mittwochmorgen wird das Flugzeug zum Hauptsitz der Airline Atlas in Cincinnati, Ohio, weiterfliegen.

777 das nächste große Ding

Boeing baut zwar auch die 767 und die 777 in Everett, aber das Unternehmen muss noch entscheiden, welches Programm die 747-Produktionshalle, die derzeit für die 787-Inventarisierung und die 777X-Arbeiten genutzt wird, dauerhaft übernehmen soll, so Smith.

Boeing wird mit der 747 durch das Ersatzteilgeschäft und das Air Force One-Programm verbunden bleiben, das Boeing 2018 gewonnen hat. Die 777X, das Nachfolgemodell der 747, wird nicht vor 2025 zur Auslieferung bereit sein, aber Boeing Chief Executive David Calhoun konzentrierte sich bei seiner Verabschiedung auf diese Zukunft: "Die 777, das nächste Flugzeug, das diesen Raum dominieren wird, hat die gesamte Konkurrenz einfach so verdrängt – und wir haben noch nicht einmal die beste Version vorgestellt." (Reuters, 1.2.2023)