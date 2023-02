Die Sozialpartner haben sich auf Lohnerhöhungen von bis zu 8,81 Prozent geeinigt. Foto: AP/Jenny Kane

In der IT-Branche ist den Sozialpartnern für die rund 65.000 Beschäftigten ein Kollektivvertragsabschluss in der 6. Verhandlungsrunde gelungen. Die Mindestgehälter werden um durchschnittlich 8,81 Prozent erhöht, am meisten steigen dabei die niedrigen Gehälter. Die Ist-Gehaltsumme wird spätestens mit 1. Juli 2023 um 7,7 Prozent angehoben, die meisten Gehälter steigen zumindest um 200 Euro, geht aus einer Aussendung am Mittwoch hervor.

Bis zu 150 Euro mehr für Lehrlinge

Die Lehrlingseinkommen werden im ersten und vierten Lehrjahr um 100 Euro, und im zweiten und dritten Lehrjahr um 150 Euro erhöht. Lehrlinge im ersten Lehrjahr verdienen demnach zukünftig 830 Euro, im vierten Lehrjahr liegt das Gehalt bei 1.510 Euro. Die kollektivvertraglichen Zulagen steigen um 8 Prozent.

"Das Ergebnis ist ein tragfähiger Kompromiss und ein Signal, die Branche für junge Menschen attraktiv zu gestalten und niedrigere Gehälter besonders stark zu erhöhen", sagten die Verhandlungsleiter der Gewerkschaft GPA, Gerhard Oberhuber, und Martin Zandonella, stellvertretender Obmann im WKÖ-Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT). (APA, 1.2.23)