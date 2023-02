Am Mittwoch wurde bekanntgegeben, dass spätestens Ende Juni alle Corona-Maßnahmen beendet werden. Ist das in Ihrem Sinne – oder sind Sie eher skeptisch?

In Kürze jährt sich das erstmalige Auftreten des Coronavirus in Österreich zum dritten Mal. Kurz vor diesem Jahrestag haben ÖVP und Grüne einen "Fahrplan" für das Ende der Pandemie verlautbart. Wobei Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) betonte: "Die Pandemie geht, das Virus bleibt." Die Erkrankung müsse jetzt geordnet "ins Regelgesundheitssystem überführt" werden. "Raus aus dem Krisenmodus", so die Devise.

Das Ende der Maßnahmen geht mit einem Ende der FFP2-Masken-Pflicht einher. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Der Fahrplan zum Ende der Corona-Maßnahmen

Konkret heißt dies, dass sämtliche Corona-Maßnahmen in absehbarer Zeit enden werden – darunter Maskenpflicht, Meldepflicht und Gratistests. Ende Juni wurde als allgemeine Deadline dafür genannt. Die Maskenpflicht in Spitälern, bei Ärzten, in Pflegeheimen und anderen vulnerablen Bereichen soll schon davor fallen – nämlich bereits am 30. April. In der Bundeshauptstadt, wo auch in den Öffis noch FFP2-Masken getragen werden mussten, will man diese noch bis mindestens Ende Februar beibehalten – dem Zeitpunkt, bis zu dem die aktuell gültige Corona-Maßnahmenverordnung noch gilt. Ob es für Wien hierbei noch zu einer Verlängerung kommt, wird sich zeigen, sei aber nicht ausgeschlossen. Eine Expertenrunde zu diesem Thema, die Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) einberufen will, soll frühestens in der kommenden Woche tagen. Dabei soll auch besprochen werden, wie es mit "Alles gurgelt" beziehungsweise mit dem Testsystem generell weitergeht – im Raum steht, dass Tests nur noch für Menschen mit Symptomen kostenlos zur Verfügung stehen werden.

Wie sehen Sie das Ende der Maßnahmen?

Hätte nach Ihrem Dafürhalten den Corona-Maßnahmen bereits früher ein Ende gesetzt werden sollen, oder passt das Timing für Sie? Wo haben Sie bis zuletzt noch Maske getragen – und gibt es Bereiche, wo Sie das auch weiterhin beibehalten werden? Wie sehen Sie die Situation in den Wiener Öffis? Und fühlt es sich für Sie so an, dass die Pandemie wirklich überstanden ist, oder sind Sie skeptisch? Diskutieren Sie im Forum! (Daniela Herger, 1.2.2022)