Mit "Wild Hearts" will EA dem erfolgreichen "Monster Hunter"-Franchise Konkurrenz machen. Foto: EA

Das Spielejahr nimmt im Februar 2023 zunehmend Fahrt auf, Spielerinnen und Spieler können sich auf Game-Releases aus den verschiedensten Genres freuen – vom im Vorfeld bereits kontrovers diskutierten Harry-Potter-Spiel "Hogwarts Legacy" über den "Monster Hunter"-Konkurrenten "Wild Hearts" bis zu einem Remake des Aufbauklassikers "Pharao". Und einen spannenden Hardware-Launch gibt es freilich auch. DER STANDARD hat die wichtigsten Neuerscheinungen des Monats zusammengestellt.

PlayStation

Deliver us Mars (2. Februar – Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows PC)

Nach "Deliver us the Moon" verschlägt es die Spielerinnen und Spieler in diesem Sci-Fi-Adventure auf den Roten Planeten. In der Rolle der Astronautin Kathy Johanson bewegt man sich in der Fortsetzung über die Oberfläche des Mars, um die Ursprünge eines Hilferufs zu orten.

THQ Nordic

Spellforce – Conquest of Eo (3. Februar – PC)

"Spellforce", der Hybrid aus Strategie und Rollenspiel, ist zurück. Wieder geht es darum, in einer mystischen Fantasywelt Helden zu rekrutieren und hochzuleveln, während gleichzeitig ganze Armeen kommandiert werden. Allerdings werden die Schlachten diesmal nicht in Echtzeit, sondern rundenbasiert geführt. Gute Nachrichten also für alle, die sich gerne mal Zeit lassen.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy (10. Februar – Playstation 5, Xbox Series X/S, Windows PC)

Nach diversen Verschiebungen soll das von J.K. Rowlings "Harry Potter"-Romanen inspirierte Action-Adventure nun am 10. Februar für Windows-PC und Nextgen-Konsolen erscheinen. Im Vorfeld stehen erneut Rowlings Äußerungen gegen transsexuelle Personen im Zentrum der Kritik, zu erwarten ist aber auch eine große Welt, die auch mit etlichen Nebenmissionen auftrumpfen kann.

Dotemu

Pharaoh: A New Era (15. Februar – PC)

"Pharao" gehört zu den erfolgreichsten Aufbauspielen aller Zeiten, mit dem Remaster "Pharaoh: A New Era" wird ab 15. Februar nicht nur schönere Grafik geboten, durch die Integration der Erweiterung "Cleopatra: Queen of the Nile" sollen mit 50 Missionen über 100 Stunden Spielspaß im alten Ägypten geboten werden.

IGN

Wild Hearts (17. Februar – Playstation 5, Xbox Series X/S, Windows PC)

Mit "Wild Hearts" wagt EA einen Angriff auf das erfolgreiche "Monster Hunter"-Franchise von Capcom, unter anderem soll es vergleichbare Mechaniken geben und natürlich das Jagen von Monstern im Mittelpunkt stehen. Atmosphärisch angesetzt ist das Spiel in einer Fantasy-Version des mittelalterlichen Japan. DER STANDARD hat die Monsterjagd bereits vor ein paar Monaten angespielt.

Xbox

Atomic Heart (21. Februar – Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows PC)

Bisher ist "Atomic Heart" eher unter dem Radar der Vorberichterstattung geflogen, aber das muss nichts heißen: Immerhin hat sich im vergangenen Monat auch das zuvor weitgehend unbeachtete "Hi-Fi Rush" zu einem regelrechten Überraschungserfolg entwickelt – mit zehn von zehn möglichen Punkten auf Steam. Trailern und Bildern zufolge dürfte "Atomic Heart" sich stilistisch an "Bioshock" und anderen surrealistischen, postapokalyptischen Welten anlehnen. Passend zum zeitgenössischen Hype-Thema der künstlichen Intelligenz geht es um Maschinen, die sich gegen ihre menschlichen Erschaffer aufgelehnt haben.

PlayStation

Playstation VR 2 – und diverse VR-Games

Der spannendste Hardware-Release ist für Gamerinnen und Gamer in diesem Monat ohne Frage Sonys neue VR-Brille, die PSVR 2. Diese kann als Konkurrent zu Metas VR-Brillen gesehen werden, richtet sich aber vor allem an die spielende Zunft, während der Aspekt des Arbeitens weitgehend ausgeblendet wird.

Begleitet wird dieser Hardware-Launch auch mit der Veröffentlichung diverser VR-Spiele für die PSVR 2 – darunter das neu entwickelte "Horizon: Call of the Mountain" rund um die bekannte post-post-apokalyptische Welt voller Roboterdinosaurier.

PlayStation

Ebenso sind VR-Versionen von "Resident Evil Village" und "Gran Turismo 7" geplant, andere VR-Spiele wie "Jurassic World Aftermath", "Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge – Enhanced Edition" und der berühmte "Job Simulator" sollen es ebenfalls auf Sonys neue Brille schaffen.

Square Enix

Octopath Traveler II (24. Februar – Playstation 4, Playstation 5, Windows PC, Nintendo Switch)

Für Fans von JRPGs gibt es wohl nur einen Titel, den sie sich im Februar verpflichtend im Kalender markieren müssen: "Octopath Traveler II", also die Fortsetzung des erfolgreichen "Octopath Traveler". Hier soll es neue Charaktere geben, mit denen man durch eine 2,5D-Welt im Manga-Stil spaziert, um diverse Abenteuer zu erleben.

Destiny 2

Destiny 2: Lightfall (28. Februar 2023 – Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows PC)

Expansionen des erfolgreichen MMOs "Destiny 2" verdienen eine Erwähnung in Listen wie dieser, da sie meist mit einer eigenen Story auftrumpfen und zugleich die schillernde, postapokalyptische Welt des Franchises weiterentwickeln. Für alle, die sich schon mal warmspielen wollen: Das Hauptspiel ist auf diversen Plattformen kostenlos, und die vorherige Erweiterung "Destiny 2: Beyond Light" gibt es diesen Monat im Playstation-Plus-Abo gratis. (Stefan Mey, 1.2.2023)