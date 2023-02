Katastrophe

398 Postings

Nach dem Beben droht der Frost – bereits 8.700 Tote in Syrien und Türkei

Zwei Tage nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien sinken für die Vermissten die Überlebenschancen. Die Hilfe aus dem In- und Ausland läuft dennoch voll an – trotz neuer Gefahren