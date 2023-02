Zweite Chance für Damir Canadi bei HNK Sibenik. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Sibenik – Damir Canadi ist zurück am Trainersessel von HNK Sibenik. Der 52-jährige Wiener war beim kroatischen Fußball-Erstligisten am 24. September nach nur etwas mehr als dreimonatiger Amtszeit entlassen worden und bekommt nun bis Saisonende eine zweite Chance. Das gab der Tabellenvorletzte, bei dem Ex-ÖFB-U21-Teamspieler Stefan Peric tätig ist, am Dienstag bekannt. Sibenik zog nach fünf Niederlagen in Serie sowie 16 sieglosen Auftritten die Reißleine.

Am Sonntag geht es auswärts gegen Schlusslicht HNK Gorica, der Verein des ehemaligen Austrianers Dominik Prokop liegt vier Zähler dahinter. Canadi soll den erst vor kurzem von Austria Klagenfurts deutsch-kroatischem Investor Zeljko Karajica übernommenen Verein als Nachfolger des erfolglosen 47-jährigen Kroaten Mario Cvitanovic zum Klassenerhalt führen. Unter Ex-Rapid-Trainer Canadi hatte es der Club zu Beginn der Saison in zehn Meisterschaftsspielen auf einen Sieg, sieben Remis und zwei Niederlagen gebracht.

Nicht mehr bauen kann er nun auf seinen Sohn Marcel. Der 25-jährige Offensivspieler wechselte vor zwei Wochen nach Australien zu Brisbane Roar. Dafür steht ihm mit Nikola Djoric ein 22-jähriger serbischer Innenverteidiger zur Verfügung, der bis Sommer von Austria Klagenfurt ausgeliehen wurde. Für Klagenfurt war er im Herbst nur zu zwölf Kurzeinsätzen gekommen. (APA, 1.2.2023)