Der Mitarbeiterstand wird bereits bis Anfang März von 600 auf nur noch 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reduziert. Foto: APA / Hans Punz

Wien – Die türkis-grüne Bundesregierung hat am Mittwoch die Beendigung der letzten Corona-Maßnahmen bis Ende Juni verkündet. Ab diesem Zeitpunkt soll es kostenlose Tests nur noch für Personen mit Symptomen sowie Risikopatienten geben. Durchgeführt werden sollen diese Tests nur noch beim Hausarzt oder in Spitälern.

Für das Wiener PCR-Testprogramm "Alles gurgelt" des Großlabors Lifebrain ist damit das Ende verbunden. Das bestätigte Lifebrain-Geschäftsführer Michael Havel am Mittwoch im Gespräch mit dem STANDARD. "Alles gurgelt ist mit 30. Juni zu Ende." Aktuell sei man dabei, das Großlabor massiv zu verkleinern.

Bis Ende Februar werde man den Mitarbeiterstand von 600 auf 100 verringern: 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden beim Frühwarnsystem des AMS zur Kündigung angemeldet. Die fünf Pavillons auf der Baumgartner Höhe, die bisher von Lifebrain angemietet und betrieben wurden, werden sukzessive auf einen Pavillon reduziert. Entsprechende Kündigungen seien laut Havel bereits beim Eigentümer der Pavillons, dem Wiener Gesundheitsverbund, eingereicht worden.

Drastische Leistungseinschränkungen schon im März

Ab März werden die Gurgeltests nur noch von 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgewickelt. Damit wird es also bereits in einem Monat zu drastischen Leistungseinschränkungen bei Alles gurgelt kommen. Die verbliebene Laborstruktur soll dann laut Havel "aller Voraussicht nach" mit Ende Juni zugesperrt werden. Sollte bereits zuvor absehbar werden, dass nur noch 100 Proben am Tag ausgewertet werden, könnte der Betrieb auch schon früher schließen.

Von der Entwicklung beim Thema Corona-Tests sei man nicht überrascht worden, sagt Havel. "Wir haben damit gerechnet."

In der Hochphase 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Insgesamt hat Lifebrain bereits mehr als 60 Millionen PCR-Tests in Österreich ausgewertet – plus eine Million Mutationsanalysen. In der Hochphase der Pandemie waren rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz, aktuell sind es rund 600. Vor einem Jahr wurden noch rund 450.000 PCR-Tests pro Tag ausgewertet, aktuell sind es rund 30.000 täglich.

Das Großlabor hat jedenfalls in der Corona-Pandemie von öffentlichen Aufträgen profitiert. In den Jahren 2020 bis 2022 kam Lifebrain laut einer Analyse der Unternehmensberatung EFS Consulting auf ein Vergabevolumen von 1,4 Milliarden Euro. (David Krutzler, 1.2.2023)