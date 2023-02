In der Vergangenheit geriet Niederösterreichs Asyllandesrat schon öfter für seinen harten Kurs in die Kritik, unter anderem wegen seiner Amtshandlungen rund um das Asylzentrum Drasenhofen. In der Sendung "Pro und Contra" von Puls 4 am Dienstag fiel der FPÖ-Politiker erneut mit seiner scharfen Position zur Asylpolitik auf. Eine Schülerin wollte wissen, wie er die Schließung der EU-Außengrenzen bewerkstelligen würde.

Sie konfrontierte Waldhäusl anschließend damit, dass seine Maßnahmen dazu führen würden, dass ein Großteil der Klasse nicht mehr in der Schule sitzen dürfte, da die meisten Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund besitzen. Waldhäusl antwortete in Richtung der Schülerin: "Ja wenn das schon lange geschehen wäre, dann wäre Wien noch Wien."

Kritik an dem TV-Auftritt vom Dienstagabend kam am Mittwoch von mehreren Seiten. "Dass Waldhäusl vor laufender Kamera jungen Menschen, die in Österreich in die Schule gehen, das Existenzrecht abspricht, zeugt von einer Menschenverachtung in der FPÖ, die frösteln macht", befand SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in einer Aussendung. Der Sager dürfe nicht ohne Konsequenzen bleiben.

Ähnlich äußerte sich SOS Mitmensch. Es sei untragbar, dass ein für Integration zuständiger Politiker Schülerinnen und Schüler "mit Migrationsgeschichte pauschal abspreche, ein positiver Teil unseres Landes beziehungsweise ihrer Stadt sein zu können", hieß es ebenfalls in einer Aussendung.

Und auch die Neos zeigten sich empört. "Das ist blanker Rassismus, den die Kinder erleben mussten", kritisierte die pinke Menschenrechtssprecherin Stephanie Krisper auf Twitter.

FPÖ verschärft ihren Kurs

In den letzten Monaten verschärfte die FPÖ zunehmend ihre Position zum Thema Asyl. Bundesweit startete die Partei eine Kampagne mit dem Namen "Festung Österreich". Die FPÖ setzt sich unter FPÖ-Obmann Herbert Kickl dafür ein, die österreichischen Grenzen zu schließen und keine weitere Zuwanderung zuzulassen. Auch die niederösterreichische FPÖ unter Udo Landbauer fordert im Bundesland einen Aufnahmestopp für Asylwerberinnen und Asylwerber. (Max Stepan, APA, 1.2.2023)