Sie ist die große Überraschung im heurigen Oscar-Rennen: Wenn am 12. März die begehrten Trophäen vergeben werden, wird auch Monika Willi im Dolby Theatre in Hollywood sitzen. Die in Wien lebende Cutterin hat sich durch ihre Arbeit mit Regisseur Michael Haneke einen Namen gemacht, jetzt ist sie für ihren Schnitt von Todd Fields Missbrauchsdrama "Tar" nominiert. Cate Blanchett spielt darin eine lesbische Chefdirigentin, die ihre Machtposition ausnutzt. STANDARD-Kulturressortleiter Stephan Hilpold hat Monika Willi im Wiener Gartenbaukino zum Pre-Oscar-Talk getroffen.