Die australische Serie "Die Newsreader" taucht in die 80er-Jahre ab und zeigt die Turbulenzen in einer TV-Nachrichten-Redaktion – in sechs Teilen auf Arte, 22.55 Uhr. Foto: Ben King

20.15 DOKUMENTATIONEN

Der Kampf um die Riesenflieger Kaum bemerkt von der Öffentlichkeit ist in einer Halbwüste in Spanien der größte Flugzeugparkplatz Europas entstanden. Nahe der Stadt Teruel im Osten des Landes wurden Flugzeuge verschiedenster Airlines eingemottet. Um 21.05 geht es in Die Concorde – Absturz einer Legende um das Ende des außergewöhnlichen Passagierflugzeugs. Den Luftfahrtschwerpunkt komplettiert um 22.00 die Doku Pan Am – Aufstieg und Absturz einer Luftfahrt-Ikone. Bis 22.55, Arte

20.15 EIN_JAHR UKRAINE-KRIEG

Der ORF-III-Wissens-Check zur Energiekrise Am 24. Februar 2022 überfiel die russische Armee die Ukraine. Knapp ein Jahr später sind die Preise für Strom und Gas explodiert. Lou Lorenz-Dittlbacher und Reiner Reitsamer sprechen mit Vizekanzler Werner Kogler (Die Grünen), Christoph Badelt (Präsident des Fiskalrates), Walter Boltz (ehem. Vorstand E-Control) und anderen Expertinnen über die Energiekrise. Bis 21.55, ORF 3

20.15 MAGAZIN

Der Hobbit: Eine unerwartete Reise (The Hobbit: An Unexpected Journey, NZ/USA/GB 2012, Peter Jackson) Das beschauliche Leben im Auenland nimmt für den Hobbit Bilbo Beutlin ein jähes Ende, als der Zauberer Gandalf ihn auf ein gefährliches Abenteuer schicken will. Bis 0.00, Vox

20.15 WISSEN

Selbstverliebt, machthungrig, kaltherzig: Unsere dunklen Seiten Personen mit dunklen Charaktereigenschaften haben oft eine besondere Anziehungskraft. Sie können ihre Empathie steuern und so andere für ihre Interessen manipulieren. Doch wie geht man mit ihnen um? Bis 21.00, 3sat

21.00 DISKUSSION

Scobel: Traumata – Wunden der Seele Immer mehr Kriegsgeflüchtete kommen nach Deutschland. Wie geht die Gesellschaft mit traumatisierten Menschen um? Über Diagnose, Auswirkungen und Therapie von traumatischen Erfahrungen spricht Gert Scobel mit seinen Gästen. Bis 22.00, ORF 1

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: 1000 Mal Am Schauplatz Im März 1995 flimmerte die erste Am Schauplatz-Reportage über die Bildschirme. Anlässlich der 1000. Ausgabe erinnern sich Redakteurinnen und Redakteure an prägende Geschichten. Um 0.05 stehen in Die Lange Nacht Am Schauplatz besonders sehens werte Folgen der Reportagereihe auf dem Programm. Bis 6.20, ORF 2

21.50 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Ende der Pandemie – Ist jetzt alles wieder gut? Gäste: Katrin Skala (Kinderpsychiaterin), Dominik Wlazny (Musiker, Mediziner und Politiker), Alexander Scheer (Rechtsanwalt), Werner Bartens (Medizinjournalist) und Eva Herzig (Schauspielerin). Bis 23.00, Servus TV

23.00 TALK

Stöckl Gäste sind Peter Resetarits (ORF-Moderator), Martina Parker (Krimiautorin), Wolfram Berger (Schauspieler) und Barbara Zangerl (Kletterin). Bis 0.05, ORF 2