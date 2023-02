Lösung

Zugang zu Abtreibungen in Vorarlberg langfristig abgesichert

Der Landtag verabschiedet eine Lösung, weil der einzige Arzt, der Abbrüche durchführt, in Pension geht. In Spitälern gibt es weiterhin kein Angebot, in Tirol wird darüber debattiert