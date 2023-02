"Es ist Zeit, dass wir uns unser Land zurückholen", schrieb Haley auf Twitter. Foto: Reuters / Kevin Lamarque

Washington – Die frühere US-amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley will übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Kürze ihre Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 bekanntgeben. Bei einer Veranstaltung in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina am 15. Februar werde die Republikanerin ihre Kandidatur offiziell ankündigen, berichteten Medien am Dienstag unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen.

Haley wäre damit die erste prominente Kandidatin, die gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump ins Rennen geht. Die 51-Jährige müsste sich bei parteiinternen Vorwahlen gegen Trump durchsetzen, der seine Kandidatur bereits angekündigt hat. Die Republikanerin war von Jänner 2017 bis Ende 2018 während Trumps Amtszeit Botschafterin bei den Vereinten Nationen – und von 2011 bis 2017 als erste Frau Gouverneurin von South Carolina.

"Es ist Zeit für eine neue Generation. Es ist Zeit für eine neue Führung. Es ist Zeit, dass wir uns unser Land zurückholen", hatte Haley erst kürzlich in einem Beitrag auf Twitter geschrieben. Dort zeigt sie sich betont angriffig gegenüber den Demokraten und bezeichnet etwa deren Position in der Abtreibungsfrage als "extremistisch" und kritisiert Präsident Bidens Corona- und Klimapolitik. Erste Andeutungen, eine Führungsposition im Land zu übernehmen, hatte Haley bereits vor einigen Tagen in einem Interview auf Fox News gemacht. (APA, red, 1.2.2023)