Österreich lässt Beyoncé bei ihrer Tour aus. Foto: Reuters / Mario Anzuoni

London – Musikstar Beyoncé hat am Mittwoch ihre erste Tour seit beinahe sieben Jahren angekündigt. Dabei wird sie ihr jüngstes Album "Renaissance" in Europa und Nordamerika präsentieren.

Die "Renaissance World Tour" startet am 10. Mai in Stockholm und führt Beyoncé bis Ende Juni durch Europa. Im Juli beginnt der Nordamerika-Abschnitt in Toronto, die Tour beschließt ein Auftritt im September in New Orleans. In Österreich wird Beyoncé nicht auftreten, dafür in Köln, Hamburg und Frankfurt.

Beyoncé hatte ihr siebentes Studioalbum "Renaissance" im Juli veröffentlicht. Ihre letzte Tour 2016 promotete das Album "Lemonade". Im Jänner war die Sängerin negativ in die Schlagzeilen geraten, da sie bei der Eröffnung eines Hotels in Dubai aufgetreten war, wo gleichgeschlechtliche Partnerschaften verboten sind. (Reuters, red, 1.2.2023)