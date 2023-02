Das Abomodell soll unter anderem stabilen Zugang zur Software auch in Spitzenzeiten ermöglichen – steht aber vorerst nur Userinnen und Usern aus den USA offen

Schnellere Antworten verspricht Open AI mit der Plus-Version. Foto: AP / Richard Drew

San Francisco – Die auf künstlicher Intelligenz basierende Software Chat GPT soll es künftig auch in einer Bezahlversion geben. Das teilte das hinter Chat GPT stehende Unternehmen Open AI am Mittwoch mit.

Chat GPT Plus kostet 20 Dollar im Monat und ist vorerst nur für Userinnen und User in den USA verfügbar. Zugleich startete Open AI aber eine Warteliste, auf der sich Interessentinnen und Interessenten für Chat GPT Plus vormerken lassen können. Auch soll der Zugang aus anderen Ländern bald ermöglicht werden.

Stabiler Zugang auch in Spitzenzeiten

Die Plus-Version soll den Zugang zur Software auch in Spitzenzeiten ermöglichen. Wegen Überlastung war der Zugriff auf Chat GPT in den letzten Wochen oft missglückt. Zudem sollen Antworten schneller geliefert werden. Dazu sollen neue Features und Verbesserungen zuerst an Plus-Abonnenten ausgespielt werden.

Die kostenlose Version des KI-Programms soll weiterhin bestehen bleiben, versichert Open AI. Auch soll es in Zukunft günstigere Abomodelle, Business-Abos und Datenpakete geben. (miwi, 1.2.2023)