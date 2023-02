In dieser Galerie: 2 Bilder Noch ist Marcel Sabitzer Zuschauer im Old-Trafford. Foto: REUTERS/Phil Noble Die Red Devils zogen indes ohne den Neuzugang ins Finale ein. Foto: APA/AFP/PAUL ELLIS

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat das Ligapokal-Finale erreicht. Unter den Augen von Neuzugang Marcel Sabitzer gewann die Mannschaft von Teammanager Erik ten Hag nach dem deutlichen 3:0 im Hinspiel auch das Halbfinal-Rückspiel gegen Nottingham Forest mit 2:0 (0:0). Vor 72.315 Zuschauern im Old-Trafford-Stadion erzielten Anthony Martial (73.) und Fred (76.) die Treffer für United.

Die Red Devils treffen im Finale am 26. Februar im Wembley-Stadion auf Newcastle United, das bereits am Dienstag sein Halbfinal-Duell gegen den FC Southampton gewonnen hatte. Für Manchester wäre es der erste Titel seit sechs Jahren, der neureiche Saudi-Klub aus Newcastle träumt vom ersten nationalen Titelgewinn seit 68 Jahren.

Sabitzer war am Vorabend am letzten Drücker vom FC Bayern an den Tabellen-Vierten der Premier League verliehen worden und saß am Mittwoch auf der Tribüne. Er soll den Ausfall des verletzten dänischen Nationalspielers Christian Eriksen kompensieren und könnte am Samstag im Liga-Spiel gegen Crystal Palace erstmals im United-Kader stehen. (sid, 1.2.2023)