Bitterer Abend für die Roma. Foto: IMAGO/Alfredo Falcone/LaPresse

Rom – Die AS Roma ist am Mittwoch überraschend im italienischen Fußball-Cup-Viertelfinale gegen Cremonese ausgeschieden. Die von Jose Mourinho gecoachte Roma, in der Europa League in zwei Wochen Gegner von Salzburg, musste sich im Olympiastadion mit 1:2 (0:1) gegen das Tabellenschlusslicht der Serie A geschlagen geben. Bei Cremonese spielte Emanuel Aiwu in der Dreierkette durch.

Für den Außenseiter trafen Cyriel Dessers per Foulelfmeter (28.) sowie Roma-Verteidiger Zeki Celik (49.), der einen Stanglpass unglücklich ins eigene Tor ablenkte. Der Anschlusstreffer von Andrea Belotti (94.) kam zu spät. Damit avanciert Cremonese zum Favoritenschreck, im Achtelfinale wurde Liga-Tabellenführer Napoli sensationell rausgeworfen. Im Halbfinale mit Hin- und Rückspiel im April geht es nun gegen die ACF Fiorentina. (APA, 1.2.2023)