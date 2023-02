Vor allem im vierten Quartal 2022 konnte der Konzern wegen des Preisanstiegs hohe Erlöse erzielen. Foto: APA/ALEX HALADA

Wien – Die teilstaatliche börsennotierte OMV hat 2022 ausgezeichnet verdient: Das operative Konzernergebnis wurde mit 12,246 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, der Nettogewinn fiel mit 5,175 Milliarden Euro um 85 Prozent höher aus als im Vorjahr. Die Konzernerlöse stiegen vor allem wegen der höheren Marktpreise um 75 Prozent auf 62,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Aktionäre sollen zusätzlich zur bereits beschlossenen Sonderdividende eine höhere reguläre Dividende von 2,80 (2,30) Euro je Aktie erhalten. Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten, das um Lagerhaltungseffekte bereinigt ist, stieg 2022 stark von 5,961 Milliarden auf 11,175 Milliarden Euro, was vor allem auf bessere Ergebnisse in Exploration & Production und Refining & Marketing zurückgeführt wird.

Hohe Erlöse im 4.Quartal

Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten von Chemicals & Materials sank auf 1,457 Milliarden Euro, während sich das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten von Refining & Marketing auf 2,415 Milliarden Euro stark verbesserte.

Im Bereich Exploration & Production wuchs das Operative Ergebnis vor Sondereffekten deutlich auf 7,396 Milliarden. Im 4. Quartal waren die Konzernerlöse vor allem wegen des Preisanstiegs mit 14,507 Milliarden Euro um 9 Prozent höher als im Schlussquartal 2021. Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten stieg um 100 Millionen auf 2,101 Milliarden Euro an, was auf bessere Ergebnisse in Refining & Marketing und Exploration & Production zurückgeführt wird. (APA, 2.2.2023)