Markus Posset, nun Verwaltungsratspräsident der Schweizer Star Troopers Holding. Foto: Stefan Diesner

Wien – Markus Posset war schon Manager von "Profil" und "Österreich", er wollte schon die "Wiener Zeitung" übernehmen und, noch vor der jüngsten Landtagswahl, Vorsitzender der SPÖ Niederösterreich werden. Nun wurde Posset Präsident des Verwaltungsrats einer Schweizer Star Troopers AG mit Sitz in Zürich und bekundete nach eigenem Angaben schon gegenüber Bertelsmann Interesse an den Magazinen von RTL/Gruner+Jahr. Bei RTL wird das nicht näher kommentiert.

Eigentümer ungenannt

Eigentümer und Aktionäre der Star Troopers AG will Posset auf Anfrage nicht nennen, es handle sich um ein "Family Office", mehrere Aktivitäten von Institutionen und privaten Personen mit Investmentfokus verwalte. Als Eigentümervertreter im Verwaltungsrat wird in der Aussendung Hannes Rosenberger genannt. Die Aussendung kündigt weiters einen Börsegang an: "Ein Börsengang der Star Troopers AG ist für zweite Quartal 2025 in der Schweiz geplant."

Im Schweizer Firmenbuch scheint neben Posset als Verwaltungsratspräsident noch Hans Rosenberger auf. Der ist laut Schweizer Unternehmensdatenportal moneyhouse.ch etwa auch bei einer Sibi Immo Bau AG und einer LIONCON Treuhand AG eingetragen. Die Star Troopers Gruppe wurde ursprünglich 2014 in St. Moritz (Graubünden) laut Aussendung "für ein Family Office und deren Beteiligungen gegründet". Das Unternehmen sei an insgesamt 32 eigenständigen Unternehmen in Europa in den Bereichen "Medien, Advertising, Online-Marketing, Buchverlag, Licensing, Contentproduktion, Filmproduktion, Start-ups, Event, Gaming sowie an angrenzenden Unternehmensfeldern im Digitalsektor beteiligt."

NDA Holding

Die Aussendung listet unter Österreich-Beteiligungen eine NDA Holding, die mit 14 nicht genannte Tochterunternehmen in Österreich, Ungarn und Deutschland als "Volldienstleister im Bereich bezahlter Werbung, Online Marketing, Digital- und Softwaredienstleistungen tätig" sei.

Eine NDA Holding GmbH in Wiener Neustadt, die eine NDA Agentur für Onlinemarketing besitzt, gehört laut österreichischem Firmenbuch, Stand Donnerstag, mehrheitlich Andreas Kraus, Gründer und Geschäftsführer der Agentur, sowie drei Einzelpersonen (Sophie Scharl, Andreas Treitl, Markus Hagmüller).

Fisch und Fleisch

Als weitere Österreich-Beteiligung nennt die Aussendung die fischundfleisch coole Medien GmbH mit dem gleichnamigen Bloggingportal, die laut Firmenbuch Stand Donnerstag Gründerin Silvia Jelincic und zu einem Drittel dem Wiener Immobilien- und Finanzunternehmer Günter Kerbler gehört.

Medienprojekt

Die Star Troopers AG lässt per Aussendung weiters verlauten, sie "gründete mehrere eigenständige Unternehmen, darunter einen Buchverlag, ein Medien- und Verlagshaus, eine Film- und Produktionsfirma und einen Onlineshop für Fashion- und Lifestyleprodukte". Im vierten Quartal 2023 werde sie eine "Star Troopers Digital Media, News, TV & Radio Europe" starten, ein "brandneues Medienprojekt für eine junge bis mittlere Zielgruppe der 18- bis 40-Jährigen", das sie auf den deutschsprachigen Raum und die Balkan-Region ausweiten wolle. Posset ist auch Honorarkonsul der Republik Albanien in Österreich.

RTL: "Keine Verkaufsgespräche"

DER STANDARD bat Bertelsmann und RTL Deutschland um Stellungnahme zu der Interessensbekundung. Ein RTL-Sprecher erklärt dazu: "Die Analyse des Titelportfolios läuft. Ergebnisse stehen noch nicht fest, sie sind für das erste Quartal 2023 geplant und werden dann entsprechend kommuniziert. Entgegen anderslautender Berichterstattung finden keine Verkaufsgespräche statt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns nicht zu Spekulationen über einzelne Titel oder Maßnahmen äußern." (fid, 2.2.2023)