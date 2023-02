Das Porträt der verstorbenen Queen Elizabeth II. auf der australischen Fünf-Dollar-Banknote wird künftig durch ein neues Design ersetzt, das die Kultur und Geschichte der indigenen Bevölkerung würdigt. Das teilte die australische Zentralbank am Donnerstag mit. König Charles III. wird damit nicht die Geldscheine des Commonwealth-Staates zieren. "Dieser Entscheidung des Aufsichtsrats der Zentralbank gingen Beratungen mit der australischen Regierung voraus, die diese Änderung unterstützt."

Die Bank will für die künftige Gestaltung der Banknote Vertreter der indigenen Bevölkerung konsultieren. Andere Scheine und Münzen in Down Under zeigen bereits berühmte Persönlichkeiten und Kunstwerke der Aborigines. Es wird laut Zentralbank aber noch einige Jahre dauern, bis die neuen Noten in Umlauf kommen. Bis dahin sollen die Fünf-Dollar-Scheine, die meistzirkulierten Scheine in Australien, mit dem Antlitz der Queen weiter gedruckt werden. Sie werden auch anschließend weiter ihre Gültigkeit behalten.

Opposition spricht von "Attacke"

Oppositionsführer Peter Dutton, wohlgemerkt von der Liberalen Partei, sprach von einer "Attacke auf unsere Systeme, unsere Gesellschaft und unserer Institutionen." Weniger überraschend kommt die Kritik der Australian Monarchist League. Diese sprach von "Neo-Kommunismus" und davon, dass die "australische Demokratie verprügelt" wird. Die australischen Grünen hingegen begrüßten den Schritt als wichtigen Schritt für die indigene Bevölkerung.

Die Scheine mit der Queen werden noch einige Jahre im Umlauf bleiben.

Das Porträt der Monarchin wird seit 1992 auf die Banknoten gedruckt. Der Tod der Queen im September vergangenen Jahres hatte in Australien die Diskussion um die Monarchie neu entflammt. König Charles ist nach wie vor das Staatsoberhaupt Australiens. (APA, red, 2.2.2023)