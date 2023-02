Je näher man sich am Nordpol befindet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, das Farbspiel der Nordlichter sehen zu können. Genauer gesagt sind Orte besonders geeignet, die sehr nah am oder gar im Polarlichtoval sind. Letzteres ist eine Art Gürtel, der sich um die magnetischen Pole der Erde befindet. Zu den Gebieten im bzw. ganz nah am Polarlichtoval gehören Alaska, Island, der Norden Kanadas, der Norden von Finnland, Schweden, Norwegen und Schottland. Außerdem können Nordlichtliebhaber auch in Grönland und im Norden Sibiriens Glück haben. Die Faszination für das Naturphänomen erschließt sich, wenn man sich die beeindruckenden Fotos des Wettbewerbs Northern Lights Photographer of the Year ansieht.

Generell ist die Wahrscheinlichkeit, die Nordlichter zu sehen, im Winterhalbjahr deutlich höher. Von September bis März, insbesondere in den Monaten September, Oktober, Februar und März, ist es gut möglich, das Farbenspiel mit bloßem Auge beobachten zu können.

In vielen "Nordlicht"-Gegenden ist eine entsprechende Infrastruktur rund um diese spezielle Art von Tourismus entstanden. So können Nordlichtjäger auch stilvoll in entsprechenden Unterkünften absteigen. Hier sind elf Vorschläge.

Borealis Basecamp in Fairbanks, Alaska, USA

Alaska ist für viele Menschen ein absoluter Sehnsuchtsort. Nicht zuletzt, weil es dort atemberaubende Natur, schier unendliche Weiten und jede Menge Ruhe gibt. In den kälteren Monaten hat Alaska auf jeden Fall noch zwei weitere schlagkräftige Argumente: Schnee und die Nordlichter.

In Fairbanks etwa gibt es eine Unterkunft, die perfekt dafür geeignet ist, beides miteinander zu verbinden: das Borealis Basecamp. Hier haben Gäste die Wahl zwischen einer Nacht im luxuriösen Iglu oder in einem stylischen Cube. Von beiden aus gibt es einen fantastischen Blick Richtung Himmel und zu den tanzenden Lichtern. Buchen kann man übrigens nur Pakete mit mindestens zwei Nächten ab 980 US-Dollar pro Person inkl. Transport von/nach Fairbanks, einer Hundeschlittentour und einer Schneewanderung.

Arctic Tree House Hotel in Rovaniemi, Finnland

Neben dem Santa Clause bietet der Ort im Norden Finnlands jede Menge Schnee, die Möglichkeit eine Husky-Schlittenfahrt zu unternehmen und eine Vielzahl an zauberhaften Unterkünften. Eine besonders schöne ist das Arctic Tree House Hotel mit seinen luxuriösen Hütten. Jede der Hütten hat zwei Schlafzimmer, eine eigene Sauna sowie einen Kamin. Wer sich eine Nacht in einer der Hütten gönnen will, zahlt ab 415 Euro pro Nacht.

Kakslauttanen Arctic Resort in Saariselkä, Finnland

Eine Nacht im Iglu kann man im Kakslauttanen Arctic Resort in Saariselkä verbringen. Wer sich auf dieses einmalige Erlebnis einlässt, hat die Wahl zwischen Glasiglu, Schneeiglu, Kelo-Glasiglu, Blockhütte und größeren Hütten, je nachdem, mit wie vielen Personen man reist. Die Preise beginnen hier bei 588 Euro/Nacht.

Hotel Arctic in Ilulissat, Grönland

Es ist das nördlichste Vier-Sterne-Hotel der Welt: Das Hotel Arctic befindet sich in Ilulissat direkt am Fuße des Ilulissat-Eisfjords. Ein besonderes Erlebnis ist eine Übernachtung im Umiaq Outdoor Room direkt am Fjord (ab 1995 Dänische Kronen/Nacht). Zu den Aktivitäten vor gehören Bootsfahrten durch den Eisfjord, Walsafaris, Hubschrauber-Rundflüge, Schneewanderungen, Hundeschlittentouren und natürlich Nordlichterbeobachtungen.

Hotel Rangá in Hella, Island

Jedes Jahr reisen Tausende Urlauberinnen und Urlauber auf die wunderschöne Insel, um dort das Zusammenspiel von Eis und Feuer zu erleben. Wasserfälle, Gletscher, Vulkane, heiße Quellen, Islandpferde und eben die beliebten bunten Nordlichter sind nur ein paar der Gründe, die Island zu einem so beliebten Reiseziel machen.

Der Norden der Insel ist ein Nordlichter-Paradies und gehört zu den Regionen der Welt, in denen die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, die Lichter sehen zu können – natürlich nur bei klarem Himmel. Auch auf der Insel gilt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Sichtung steigt, je dunkler es ist bzw. wenn so wenig künstliches Licht wie möglich zu sehen ist.

Ein Hotel, das einen guten Blick in den Nachthimmel und auf die Nordlichter verspricht, ist das Hotel Rangá in Hella. Eine Übernachtung im günstigsten Zimmer gibt es ab 342 Euro. Hotelgäste können die hoteleigenen Teleskope nutzen oder an einer der regelmäßig stattfindenden Nachthimmel-Touren mit einem erfahrenen Astronomen teilnehmen.

Treehotel in Harads, Schweden

Wer hoch oben in den Bäumen übernachten möchte, wird im Treehotel im schwedischen Harads fündig: Dort gibt es Baumhäuser in interessanten Designs – ein Ufo, ein Vogelnest oder ein Mirrorrcube, der quasi eins mit der Umgebung wird. Die Preise starten bei 4.700 Schwedische Kronen/Nacht. Wer zwischen September und März dort nächtigt, hat zusätzlich noch die Möglichkeit, einen Blick auf die Nordlichter zu erhaschen. Vor Ort ist es außerdem möglich, zahlreiche verschiedene Erlebnisse wie Ice Dining, eine Rentierschlittenfahrt, einen Saunaaufenthalt oder eine Nordlichter-Tour zu buchen.

Fairmont Jasper Park Lodge in Jasper, Kanada

Eine Hütte im Schnee direkt unter dem leuchtenden Nachthimmel, das bietet die Fairmont Jasper Park Lodge für einen Preis ab 329 Kanadische Dollar/Nacht. Das Resort liegt inmitten der kanadischen Rocky Mountains und besteht aus mehreren Hütten, einem Haupthaus, einem eigenen Golfplatz, acht Restaurants und einem großzügigen Spa. Im Winter lädt der See vor der Tür zum Eislaufen und das 30 Kilometer entfernte Skigebiet Marmot Basin zum Skifahren ein. All jenen, die sich für Sterne und Nordlichter interessieren, wird ein Besuch des Jasper Planetariums, das nur wenige Meter vom Resort entfernt ist, ans Herz gelegt.

Blachford Lake Lodge in Yellowknife, Kanada

Ein weiterer guter Ort in Kanada, um Nordlichter zu beobachten, ist die Blachford Lake Lodge in Yellowknife entdeckt. Sie bietet fünf Hütten und fünf Zimmer, Sauna und Outdoor-Jacuzzi sorgen für eine kleine Portion Wellness in der Wildnis. Winters wie sommers kann man hier Nordlichter zu Gesicht bekommen. Damit man das nicht verpasst, gibt es einen eigenen Weckservice, der einen aus den Feder holt, sobald sich Nordlichter am Himmel zeigen.

Wer einen Urlaub in der Blachford Lake Lodge verbringen will, muss ein ganzes Paket buchen. Im Winter hat man die Wahl zwischen drei, vier oder sieben Nächten ab einem stolzen Preis von 1.989 Kanadischen Dollar pro Person. Darin inkludiert sind aber auch alle Mahlzeiten, verschiedene Workshops, Wifi und die Anreise per Buschflugzeug von Yellowknife nach Blachford.

Lyngen Experience Lodge in Nord-Lenangen, Norwegen

Ganz weit im Norden Norwegens, etwa zwei Stunden nördlich von Tromsø, befindet sich die Lyngen Experience Lodge. Dieses Urlaubsdomizil in Nord-Lenangen ist an sich schon ein beeindruckender Ort. Er eignet sich aber auch besonders gut, um Nordlichter zu beobachten. Wer hier eincheckt, hat die Wahl zwischen einem Apartment, einem Zimmer in der Lodge oder einer Nacht in der Aurora Hütte. Die Hütte befindet sich direkt am Wasser und bietet, so heißt es, einen der wohl schönsten Ausblicke der Welt. Das gläserne Dach ermöglicht es den Gästen, die Sterne, Aurora oder im Sommer auch die Mitternachtssonne zu bewundern, während sie schön eingemummelt im Bett liegen.

Vor Ort werden zahlreiche Touren angeboten, wer auf eigene Faust losziehen will, kann rund um die Lodge viel erleben – von Bootstouren über Wandertouren bis hin zu Walsafaris, Schneemobiltouren und Begegnungen mit Rentieren. Das Highlight für Nordlichtjäger dürfte die vom Hotel angebotene Northern Lights Experience sein. Auf dieser Tour geht es zum Nordlicht-Zelt im dunklen Wald, wo dann bei Lagerfeuer, heißen Getränken und leckeren Snacks auf die Nordlichter gewartet wird. Ein Experte begleitet die Tour und gibt hilfreiche Hinweise und beantwortet alle Fragen rund um das Naturspektakel.

Busta House Hotel in Busta, Schottland

Wer nach den Nordlichtern sucht, denkt vermutlich nicht zuerst an Schottland. Doch auch im wilden Norden Großbritanniens ist es möglich, die sogenannten Mirrie Dancers zu erspähen. Besonders gut geht das auf der Isle of Skye oder auch auf den Shetland Inseln, ganz im Norden Schottlands. Mit etwas Glück können Städtetrip-Liebhaber das grüne Leuchten über der schottischen Hauptstadt Edinburgh genießen.

In den Highlands und auf den schottischen Inseln gibt es viele kleine Hotels, Hütten und Cottages. Ein besonders schönes befindet sich in Busta auf den Shetland Inseln: das Busta House Hotel. Eine Nacht im Standard Doppelzimmer gibt es ab 130 Pfund inkl. Frühstück. Die fantastische Lage und sein wunderschönes Innen-Design machen das Hotel übrigens auch zu einer beliebten Hochzeits-Location.

Iglu Airbnb in Leynar, Färöer

Foto: privat

Wilde Natur, raue Seeluft, Ruhe: das bieten die Färöer-Inseln. Dank ihrer Lage weit im Norden Europas können Urlauberinnen und Urlauber dort auch in den Genuss der Nordlichter kommen. Vermutlich sind sie von allen Orten und Unterkünften der Insel sichtbar. Dabei stecht ein Iglu in Leynarkann hervor, das man über Airbnb buchen kann. Es verfügt über zwei Schlafzimmer, eine kleine Küche und riesige Fenster, die einen Panoramablick garantieren. Der Mindestaufenthalt beträgt drei Nächte, der Preis pro Nacht aktuell 148 Euro. (red, 3.2.2023)