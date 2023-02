Krieg in der Ukraine

Van der Bellen in Butscha: Spuren der Gräuel und Zeichen der Hoffnung

Eine mit Blumen geschmückte und mit Stofftieren verzierte Grabstelle erinnert im Garten der orthodoxen Kirche von Butscha an die Gräuel, die die 35.000-Einwohner-Stadt in der Nähe von Kiew im Vorjahr erlebte. Bundespräsident Alexander Van der Bellen besuchte am Mittwoch zu Beginn seiner Reise in die von Russland angegriffene Ukraine den Ort, an dem im März des Vorjahres Massengräber mit hunderten Leichen gefunden worden waren. Ein Ort des Grauens, aber auch der Hoffnung

